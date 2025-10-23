BDA की तीन योजनाओं में 5000 मकान-दुकान का ‘रास्ता’ साफ

bhopal vikas pradhikaran: मिसरोद, कोलार में बीडीए की तीन योजनाओं से 5000 घर-दुकान का रास्ता बनेगा। प्रशासन की ओर से इन प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन निकालने की कवायद शुरू कर दी गई है। जमीन पुनर्गठन के साथ अधिग्रहण की प्रक्रिया होगी। लंबे समय से ये प्रोजेक्ट रुके हुए थे, अब इनमें तेजी आ रही है। 2026 में इनका काम शुरू होकर अगले दो साल में यहां मकान-दुकान मिलना शुरू हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण ये कि ये प्रोजेक्ट कोलार रोड, नर्मदापुरम रोड व रायसेन रोड को आपस में जोड़ देंगे।