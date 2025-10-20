Weather Report: दिवाली बाद फिर बारिश की संभावना, तापमान भी गिरेगा

Weather Report: राजधानी भोपाल में हवा का रुख उत्तर पश्चिमी होते ही एक बार फिर न्यूनतम तापमान में गिरावट हो गई है। ऐसे में रात में थोड़ी ठंडक हो गई है। दो तीन दिन मौसम इसी तरह रह सकता है, लेकिन दिवाली के बाद फिर मौसम का मिजाज थोड़ा बदल सकता है। शहर में भी हल्के बादल, बूंदाबांदी जैसी स्थिति बन सकती है, वहीं न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढोतरी हो सकती है। ऐसे में आगे गुलाबी सर्दी का दौर नवंबर में ही शुरू हो सकता है।