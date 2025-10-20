Weather Report: दिवाली बाद फिर बारिश की संभावना, तापमान भी गिरेगा

भोपाल में एक दिन में 1.8 डिग्री गिरा न्यूनतम तापमान, दो-तीन दिन ऐसा ही रहेगा मौसमः फोटो पत्रिका
Weather Report: राजधानी भोपाल में हवा का रुख उत्तर पश्चिमी होते ही एक बार फिर न्यूनतम तापमान में गिरावट हो गई है। ऐसे में रात में थोड़ी ठंडक हो गई है। दो तीन दिन मौसम इसी तरह रह सकता है, लेकिन दिवाली के बाद फिर मौसम का मिजाज थोड़ा बदल सकता है। शहर में भी हल्के बादल, बूंदाबांदी जैसी स्थिति बन सकती है, वहीं न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढोतरी हो सकती है। ऐसे में आगे गुलाबी सर्दी का दौर नवंबर में ही शुरू हो सकता है।
पिछले तीन चार दिनों से हल्के बादलों के कारण न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन चार दिन बाद शनिवार को हवा का रुख उत्तर पश्चिमी होते ही तापमान में 1.8 डिग्री की गिरावट हो गई और न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री पर पहुंच गया। पिछले तीन चार दिनों से रात में ठंडक थोड़ी कम हुई थी, लेकिन अब हवा का रुख बदलते ही रात में फिर हल्की ठंडक दिखाई देने लगी है, हालांकि दो दिनों बाद न्यूनतम तापमान में फिर बढ़ोतरी की संभावना है।
मौसम विभाग के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी एचएस पांडे ने बताया कि अभी दो दिन तापमान इसी तरह बने रहेंगे। मामूली उतार चढ़ाव जारी रहेगा। 21 अक्टूबर से बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है। इसके कारण नमी आएगी। ऐसे में ईस्ट एमपी में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है।
भोपाल में भी 22-23 अक्टूबर को बादल रह सकते हैं, साथ ही हल्की बूंदाबांदी की स्थिति बन सकती है। इसके कारण रात के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में भी तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट की संभावना नहीं है। ऐसे में नवंबर में ही गुलाबी सर्दी दिख सकती है।
