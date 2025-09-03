एमपी बनेगा विश्व का टेक्सटाइल केपिटल, कपड़ा उद्योग में 12508 करोड़ लगाएंगी 15 बड़ी कंपनियां

सीएम डॉ. मोहन यादव कंपनियों के 12508 करोड़ रूपए के निवेश प्रस्ताव से करीब 18 हजार रोजगार सृजित होने की संभावना है। निवेश करने वाली कंपनियों में ट्राइडेंट ने 4500 करोड़ रूपए, एबी कॉटस्पिन इंडस्ट्री ने 1300 करोड़ रूपए, अरविंद मिल्स ने 1024 करोड़ रूपए, सनातन टेक्सटाइल्स ने 1000 करोड़ रूपए, बीएसएल सदस्यों ने 1000 करोड़ रूपए, बेस्ट कॉर्पोरेशन तिरूपुर ने 832 करोड़ रूपए, शर्माजी यार्न प्रा. लि. ने 800 करोड़ रूपए, आरएसवीएम (एलएनजे भीलवाड़ा) ने 700 करोड़ रूपए, आरआर जैन इंडस्ट्रीज ने 550 करोड़ रूपए, फेबयान टेक्सटाइल प्रा. लि. ने 308 करोड़ रूपए, वंश टेक्नोफैब प्रा. लि. ने 237 करोड़ रूपए, मोहिनी एक्टिव लाइफ प्रा. लि. ने 141 करोड़ रूपए, अनीका टेक्सफैब ने 100 करोड़ रूपए, वेदांत कॉटन प्रा. लि और एनटीपी सॉल्यूशन्स प्रा. लि. ने 8-8 करोड़ रूपए लगाने के लिए आगे आईं हैं।