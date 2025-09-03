एमपी बनेगा विश्व का टेक्सटाइल केपिटल, कपड़ा उद्योग में 12508 करोड़ लगाएंगी 15 बड़ी कंपनियां

CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश अब दुनिया का टेक्सटाइल हब बनने की राह पर है। प्रदेश के धार के बदनावर में पीएम-मित्रा पार्क का जल्द ही भूमि-पूजन होनेवाला है। पार्क में इन्वेस्टमेंट के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने सीएम डॉ. मोहन यादव बुधवार को नई दिल्ली पहुंचे। उन्होंने होटल आईटीसी मौर्या में इंटरैक्टिव सेशन को संबोधित किया। कार्यक्रम में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह भी मौजूद रहे। सेशन में देश के टेक्सटाइल सेक्टर के बिजनेस टायकून्स, कॉमर्शियल हाउसेस और इन्वेस्टर्स शामिल हुए। सीएम डॉ. यादव ने बताया कि इंटरैक्टिव सेशन में शामिल उद्योगपतियों ने मध्यप्रदेश में टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश की रूचि दिखाई है। 15 बड़ी कंपनियों से 12508 करोड़ रूपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह पार्क भारत को विश्व की टेक्सटाइल केपिटल बनाने की दिशा में निर्णायक कदम है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यहां निवेशकों से आग्रह किया कि वे बेहिचक मध्यप्रदेश में पूंजी लगाएं। निवेश आपका, बिजनेस आपका, प्रॉफिट भी आपका और सरकार की सभी सुविधाएं भी आपके लिए ही हैं। मध्यप्रदेश पूंजी निवेश के लिए देश का मॉडल स्टेट बन रहा है।
सीएम डॉ. मोहन यादव कंपनियों के 12508 करोड़ रूपए के निवेश प्रस्ताव से करीब 18 हजार रोजगार सृजित होने की संभावना है। निवेश करने वाली कंपनियों में ट्राइडेंट ने 4500 करोड़ रूपए, एबी कॉटस्पिन इंडस्ट्री ने 1300 करोड़ रूपए, अरविंद मिल्स ने 1024 करोड़ रूपए, सनातन टेक्सटाइल्स ने 1000 करोड़ रूपए, बीएसएल सदस्यों ने 1000 करोड़ रूपए, बेस्ट कॉर्पोरेशन तिरूपुर ने 832 करोड़ रूपए, शर्माजी यार्न प्रा. लि. ने 800 करोड़ रूपए, आरएसवीएम (एलएनजे भीलवाड़ा) ने 700 करोड़ रूपए, आरआर जैन इंडस्ट्रीज ने 550 करोड़ रूपए, फेबयान टेक्सटाइल प्रा. लि. ने 308 करोड़ रूपए, वंश टेक्नोफैब प्रा. लि. ने 237 करोड़ रूपए, मोहिनी एक्टिव लाइफ प्रा. लि. ने 141 करोड़ रूपए, अनीका टेक्सफैब ने 100 करोड़ रूपए, वेदांत कॉटन प्रा. लि और एनटीपी सॉल्यूशन्स प्रा. लि. ने 8-8 करोड़ रूपए लगाने के लिए आगे आईं हैं।
डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर एमपी को यह बड़ी सौगात मिली है। मध्यप्रदेश कपास उत्पादन में देश में 7वें स्थान पर है। पहले स्थान पर चल रहे गुजरात और मध्यप्रदेश के बीच टेक्सटाइल सेक्टर का पीएम-मित्रा पार्क बनाया जा रहा है। इसके संचालन के लिए मध्यप्रदेश में कच्चे माल की उपलब्धता से लेकर अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि धार का पीएम-मित्रा पार्क केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं, बल्कि वस्त्र उद्योग की दशकों पुरानी मांग का समाधान है। यह पार्क भारत को वैश्विक टेक्सटाइल बाजार में एक नई पहचान देगा और देश का सबसे बड़ा एकीकृत टेक्सटाइल हब बनेगा। पार्क में कपास उत्पादन से लेकर तैयार वस्त्र निर्यात तक की संपूर्ण वैल्यू चेन उपलब्ध होगी, जिससे उद्योगों की लागत कम होगी और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कई गुना बढ़ेगी।
केन्द्रीय मंत्री सिंह ने कहा कि भारत के सामने करीब 800 बिलियन डॉलर का वैश्विक टेक्सटाइल बाजार अवसर के रूप में मौजूद है। केन्द्र सरकार इसे हासिल करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है।