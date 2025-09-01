एमपी में थायराइड के इलाज की बड़ी सुविधा, महिलाओं का मोटापे भी आसानी से होगा खत्म

MP News- मध्यप्रदेश में थायराइड के इलाज के लिए बड़ी सुविधा मिली है। राजधानी भोपाल में इसका होम्योपैथिक पद्धति से आसान उपचार किया जाएगा। महिलाओं के मोटापे का भी आसान इलाज होगा। इसके अंतर्गत सरकारी होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में हाइपोथायरायडिज्म एवं ओबेसिटी के लिए विशेषज्ञ इकाई की स्थापना की गई है। आयुष मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में स्थापित इस इकाई में थायराइड ग्रंथि की अनियमितताएं और उससे होने वाले मोटापे में होम्योपैथी की कारगर दवाओं के माध्यम से अनुसंधान एवं उपचार किया जाएगा।