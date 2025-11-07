सरकारी राशन लेने वालों के लिए बड़ी खबर, 1 लाख लोगों के कटेंगे नाम

MP News: मध्यप्रदेश में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत सरकारी राशन लेने वालों की सूची में से 1 लाख का नाम हटेगा। ये वे लोग हैं जो राशन नहीं ले रहे हैं। जिले में करीब तीन लाख हितग्राही ऐसे हैं, जिन्होंने अपना समग्र आधार केवायसी नहीं कराया है। इनके नाम का राशन जारी होता है। इससे प्रतिमाह करीब 200 क्विंटल अनाज को बचाया जा सकेगा। अभी प्रक्रिया चल रही है।