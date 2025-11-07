सरकारी राशन लेने वालों के लिए बड़ी खबर, 1 लाख लोगों के कटेंगे नाम

government ration
MP News: मध्यप्रदेश में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत सरकारी राशन लेने वालों की सूची में से 1 लाख का नाम हटेगा। ये वे लोग हैं जो राशन नहीं ले रहे हैं। जिले में करीब तीन लाख हितग्राही ऐसे हैं, जिन्होंने अपना समग्र आधार केवायसी नहीं कराया है। इनके नाम का राशन जारी होता है। इससे प्रतिमाह करीब 200 क्विंटल अनाज को बचाया जा सकेगा। अभी प्रक्रिया चल रही है।
जिले में इस समय 34.16 लाख नाम समग्र में शामिल हैं। एक साल पहले तक ये 45 लाख थे। केवायसी से इन्हें लगातार हटाया जा रहा है। अब तक 17 लाख 98 हजार समग्र आईडी वेरिफाइड हुए हैं, जबकि 16 लाख 11 हजार आईडी का केवायसी पेंडिंग है। सभी का सत्यापन होगा तो समग्र वास्तविक आबादी पर आएंगे और वास्तविक हितग्राही ही बचेंगे।
सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये हैं कि पीडीएस के तहत 14.41 लाख की आबादी पीडीएस हितग्राही में है। इनमें से अक्टूबर 2025 की बात करें तो दस लाख ने राशन लिया। नवंबर में 70 हजार ही राशन के लिए दुकानों पर पहुंचे हैं। करीब तीन लाख लोग ऐसे हैं जो हितग्राही की सूची में है लेकिन राशन नहीं लेते। इनपर नजर रखी जा रही है। धीरे-धीरे नाम हटाएंगे।
पीडीएस सिस्टम पर हमारी नजर है। केवायसी कराई जा रही है। नाम हटाए भी जा रहे हैं। वास्तविक स्थिति में लाने का लक्ष्य है।- सीएस जादौन, जिला नियंत्रण खाद्य एवं आपूर्ति
