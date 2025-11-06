ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे की शादी की चर्चा तेज, सिंधिया बोले- युवराज 30 के हो गए हैं अब…

जानकारी के मुताबिक, सोशल मीडिया पर जिस वीडियो की चर्चा हो रही है वो दिल्ली का है। दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया और जिला पंचायत सदस्य अनूप कुशवाह की मुलाकात हुई। अनूप कुशवाह अपनी बेटी की शादी का कार्ड लेकर महाराज सिंधिया के पास पहुंचे थें। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने मुस्कुराते हुए अनूप कुशवाह से पूछा -'बेटियाँ बड़ी हो गई? तो कुशवाह बोले- 'महाराज, दो की शादी हो गई है।' जिसके बाद, महाराज बोले — 'अनूप, तुम तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हो! युवराज साहब 30 साल के हो गए, अब तो उनकी जल्दी शादी पक्की करानी पड़ेगी।'