ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे की शादी की चर्चा तेज, सिंधिया बोले- युवराज 30 के हो गए हैं अब…

Jyotiraditya Scindia Son Wedding: ग्वालियर राजघराने के महाराज और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे युवराज महान आर्यमन सिंधिया के शादी की चर्चा अक्सर होते रहती है। सोशल मीडिया पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की कही बात से युवराज की शादी की चर्चा और तेज हो गई है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सिंधिया कह रहे है कि, 'युवराज 30 साल के हो गए, अब तो उनकी जल्दी शादी पक्की करानी पड़ेगी..।'
जानकारी के मुताबिक, सोशल मीडिया पर जिस वीडियो की चर्चा हो रही है वो दिल्ली का है। दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया और जिला पंचायत सदस्य अनूप कुशवाह की मुलाकात हुई। अनूप कुशवाह अपनी बेटी की शादी का कार्ड लेकर महाराज सिंधिया के पास पहुंचे थें। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने मुस्कुराते हुए अनूप कुशवाह से पूछा -'बेटियाँ बड़ी हो गई? तो कुशवाह बोले- 'महाराज, दो की शादी हो गई है।' जिसके बाद, महाराज बोले — 'अनूप, तुम तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हो! युवराज साहब 30 साल के हो गए, अब तो उनकी जल्दी शादी पक्की करानी पड़ेगी।'
महान आर्यमन सिंधिया का जन्म 17 नवंबर 1995 में ग्वालियर में हुआ था। दून इंटरनेशनल स्कूल देहरादून से स्कूली शिक्षा पूरी की। लंदन की याले यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। वर्तमान में ग्वालियर क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और एमपीसीए सदस्य हैं।
