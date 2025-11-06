Road Accident: पुलिस वाहन को ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में हेड कांस्टेबल की मौत

Rajgarh Road Accident (फोटो सोर्स : पत्रिका)
Road Accident:मध्यप्रदेश के राजगढ़ से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। गुरुवार को अल सुबह उदयपुर से वारंट लेकर लौट रहा पुलिस वाहन भीषण हादसे का शिकार हो गया। राजगढ़ जिले के सुठालिया के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने पुलिस वाहन को टक्कर मार दी। इस हादसे में हेड कांस्टेबल सहित दो पुलिसकर्मी गंभीर रुप से घायल हो गए। ब्यावरा से भोपाल ले जाते समय 37 वर्षीय प्रधान आरक्षक सर्जन भील की मौत हो गई।
खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है….
