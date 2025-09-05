सरकारी राशन लेने वालों के लिए बड़ी खबर, सरकार ला रही नई व्यवस्था, मिलेंगे कई फायदे

MP News: प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में फर्जीवाड़ा रोकने व पात्र परिवार तक अनाज पहुंचाने के लिए सरकार फेस रिकॉगनिशन सिस्टम ला रही है। अभी तक ज्यादातर जगहों पर आधार आधारित ऑथेन्टिफिकेशन अंगूठे से किया जाता है, लेकिन कई बार इसमें दिक्कते आती है। बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट मैच न होना, मशीन सही से पढ़ न पाना, या फिर फर्जी पहचान(Ration Card) से सरकारी राशन निकालना। नए सिस्टम से ये स्थिति खत्म करने की कोशिश है।