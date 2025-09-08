एमपी में जन्मदिन मनाएंगे पीएम मोदी, 17 सितंबर को भैसोला में होगा बड़ा कार्यक्रम

PM Modi- देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार अपना जन्मदिन मध्यप्रदेश में मनाएंगे। 17 सितंबर को उनका एमपी का दौरा तय हो गया है। इस दिन पीएम नरेंद्र मोदी धार जिले के भैसोला गांव में देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पीएम यहां स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ भी करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री के आगमन एवं भैसोला में होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों की बैठक भी ली।