एमपी में जन्मदिन मनाएंगे पीएम मोदी, 17 सितंबर को भैसोला में होगा बड़ा कार्यक्रम

PM Modi- देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार अपना जन्मदिन मध्यप्रदेश में मनाएंगे। 17 सितंबर को उनका एमपी का दौरा तय हो गया है। इस दिन पीएम नरेंद्र मोदी धार जिले के भैसोला गांव में देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पीएम यहां स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ भी करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री के आगमन एवं भैसोला में होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों की बैठक भी ली।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दौरे को देखते हुए प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल बदनावर तहसील के भैसोला गांव तक पक्की एप्रोच रोड बनाई जा रही है। धार कलेक्टर ने पीपीटी प्रेजेन्टेशन के जरिए अब तक की तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि चारों दिशाओं से लोग आएंगे, इसलिए परिवहन व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि इस विशेष मौके पर भव्य कार्यक्रम में सेवा पखवाडे़ का शुभारंभ किया जाएगा। इसके तहत 2 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश का धार, झाबुआ, उज्जैन और निवाड़ का खरगोन, बड़वानी सबसे बड़ा कपास उत्पादक क्षेत्र है। ऐसे में धार में कॉटन आधारित बड़े इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना होने जा रही है। पीएम मित्रा पार्क से 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख से अधिक अप्रत्यक्ष, कुल मिलाकर 3 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे।