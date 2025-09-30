बिहार चुनाव: आलाकमान ने BJP के कद्दावर नेताओं को भेजा बिहार, कांग्रेसी खेमे में भी तैयारी तेज

बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही भाजपा ने प्रदेश में जमावट शुरू कर दी है। प्रदेश के कई कद्दावर नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए बिहार के अलग- अलग क्षेत्रों में तैनात किया गया है। इनमें प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह को 58 विस वाले सबसे बड़े जोन मिथिला और तिरहुल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके साथ प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद को लगाया गया है। इनके अलावा मंत्री विश्वास सारंग को सिवान, पूर्व मंत्री अरविंद भदोरिया को गोपालगंज, सांसद अनिल फिरोजिया को गया, सांसद गजेंद्र पटेल को खगड़िया और पूर्व सांसद केपी यादव को समस्तीपुर लोकसभा सीट की जिम्मेदारी सौंपी गई है।