बिहार चुनाव: आलाकमान ने BJP के कद्दावर नेताओं को भेजा बिहार, कांग्रेसी खेमे में भी तैयारी तेज

Bihar Election 2025 (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)
MP News: बिहार विधानसभा चुनाव(Bihar Election 2025) नजदीक आते ही भाजपा-कांग्रेस ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं को बिहार में अलग-अलग क्षेत्रों की कमान संभालने के लिए भेजने की तैयारी भी चल रही है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी पिछले एक माह में दो बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। वहीं भाजपा ने भी प्रदेश के कई कद्दावर नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए बिहार के अलग- अलग क्षेत्रों में तैनात किया है।
अब प्रदेशाध्यक्ष के साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व केन्द्रीय मंत्री अरुण यादव, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, विधायक सचिन यादव, ओमकार मरकाम और आरिफ मसूद आदि नेताओं को बिहार में प्रचार संगठनात्मक रणनीतियां तय करने के लिए मैदान में उतारा जा सकता है। प्रदेश से नाम भेज दिए गए हैं। अंतिम फैसला राष्ट्रीय संगठन करेगा। पार्टी ने इसके पहले पूर्व विधायक कुणाल चौधरी को बिहार में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य बनाया है।
बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही भाजपा ने प्रदेश में जमावट शुरू कर दी है। प्रदेश के कई कद्दावर नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए बिहार के अलग- अलग क्षेत्रों में तैनात किया गया है। इनमें प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह को 58 विस वाले सबसे बड़े जोन मिथिला और तिरहुल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके साथ प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद को लगाया गया है। इनके अलावा मंत्री विश्वास सारंग को सिवान, पूर्व मंत्री अरविंद भदोरिया को गोपालगंज, सांसद अनिल फिरोजिया को गया, सांसद गजेंद्र पटेल को खगड़िया और पूर्व सांसद केपी यादव को समस्तीपुर लोकसभा सीट की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
सीएम डॉ. मोहन यादव बिहार में 14 सितंबर को अपना पहला दौरा कर चुके हैं। पटना में यादव महासभा के बड़े आयोजन में शामिल हुए थे। जैसे-जैसे चुनावी पारा चढ़ेगा वैसे-वैसे उनकी डिमांड भी बढ़ेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बिहार के दौरा करेंगे।
