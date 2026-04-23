बेटे के प्रेम विवाह पर पिता को पिलाया मल-मूत्र, एमपी में दबंगों ने सरेआम की दरिंदगी

MP DGP-मध्यप्रदेश में एक प्रेम विवाह के विवाद के प्रतिशोध में दबंगों ने प्रदेश को कलंकित कर दिया। कानून- व्यवस्था को खुलेआम चुनौती देते हुए दबंगों ने न सिर्फ नवदंपती का अपहरण किया, बल्कि बुजुर्ग पिता से भी अमानवीय व्यवहार किया। उन्हें मल मूत्र पिलाया। रायसेन के रहनेवाले बिहारीलाल ने भोपाल आकर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक से मामले की शिकायत की है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उनका अपहरण कर जबरन मल-मूत्र पिलाया। इसका वीडियो भी वायरल किया। इधर लटेरी के एसडीओपी, अमरीश बोहरे का कहना कि उनके पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई।