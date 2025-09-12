Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

‘हम इंदिरा गांधी का वीडियो डाल सकते हैं’ एमपी के विधायक की खुली धमकी

PM Narendra Modi- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय मां पर बिहार में आपत्तिजनक बयान की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई कि एक बार फिर विवाद की लपटें उठने लगी हैं।

भोपाल

deepak deewan

Sep 12, 2025

BJP enraged over video of PM Narendra Modi and his late mother
BJP enraged over video of PM Narendra Modi and his late mother (Photo-IANS)

PM Narendra Modi- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय मां पर बिहार में आपत्तिजनक बयान की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई कि एक बार फिर विवाद की लपटें उठने लगी हैं। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पीएम और उनकी मां का AI वीडियो पोस्ट किया है जिसपर बीजेपी नेता भड़क उठे हैं। विधायक रामेश्वर शर्मा ने तो इस वीडियो पर बेहद तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी को घेरा। विधायक रामेश्वर शर्मा ने साफ कहा कि हम भी स्वर्गीय इंदिरा गांधी का वीडियो डाल सकते हैं। उन्होंने कांग्रेेस को देश के संस्कारों के पालन करने की नसीहत दी। गुरुवार रात पोस्ट किए गए इस वीडियो में AI जनरेटेड पीएम के सपने में उनकी मां को दिखाया गया है जोकि कह रही हैं कि राजनीति के लिए कितना गिरोगे?

कांग्रेस के वीडियो पर देशभर में सियासत में हलचल मच गई है। यह वीडियो बिहार कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। 36 सेकेंड के इस वीडियो में AI जनरेटेड पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन को दर्शाया गया है। वीडियो के कैप्शन में लिखा है- साहब के सपनों में आईं मां। देखिए रोचक संवाद।

वीडियो पर बीजेपी भड़क गई है। एमपी के सीएम मोहन यादव सहित सभी वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने इसकी निंदा की है। इसके पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक बताया है।

ये भी पढ़ें

एमपी में सिंधिया समर्थक मंत्रियों की घनघोर अनदेखी, सीएम मोहन यादव तक पहुंची शिकायत
भोपाल
Scindia supporter ministers complained to CM Mohan Yadav about officers

भोपाल के हुजूर के विधायक रामेश्वर शर्मा ने तो कांग्रेस को जवाबी कार्रवाई की भी खुली चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पागल हो गई है, पीएम नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां पर आपत्तिजनक बातें कर रही है। जब पितरों को पूजा जा रहा है, तब कांग्रेस AI वीडियो डालकर उनका अपमान कर रही है।

इंदिरा गांधी के वीडियो डाल सकते हैं हालांकि हम ऐसा करेंगे नहीं

विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि सोनिया गांधी-राहुल गांधी पितृ परंपरा निभानेवालों में नहीं है लेकिन हमारी सनातन की परंपरा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम भी स्वर्गीय इंदिरा गांधी के AI जनरेटेड वीडियो डाल सकते हैं। हालांकि विधायक रामेश्वर शर्मा ने यह भी साफ कर दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि यह पाप होगा।

विधायक रामेश्वर शर्मा ने आगे कहा कि रावण से लेकर दुर्योधन जिसने भी मां बहनों का अपमान किया, उसका सर्वनाश हो गया। कांग्रेस ने यह पाप किया, उसका अंत होगा। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के राष्ट्रवाद, रामवाद और सनातन की जय-जयकार के आगे कांग्रेस पस्त हो चुकी है।

ये भी पढ़ें

एमपी में दंपत्ति और पिता पुत्र सहित 4 तीर्थ यात्रियों की दर्दनाक मौत, उजड़ गया परिवार
सागर
4 pilgrims including couple and father son died tragically in MP

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Sept 2025 06:25 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ‘हम इंदिरा गांधी का वीडियो डाल सकते हैं’ एमपी के विधायक की खुली धमकी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.