‘हम इंदिरा गांधी का वीडियो डाल सकते हैं’ एमपी के विधायक की खुली धमकी

PM Narendra Modi- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय मां पर बिहार में आपत्तिजनक बयान की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई कि एक बार फिर विवाद की लपटें उठने लगी हैं। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पीएम और उनकी मां का AI वीडियो पोस्ट किया है जिसपर बीजेपी नेता भड़क उठे हैं। विधायक रामेश्वर शर्मा ने तो इस वीडियो पर बेहद तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी को घेरा। विधायक रामेश्वर शर्मा ने साफ कहा कि हम भी स्वर्गीय इंदिरा गांधी का वीडियो डाल सकते हैं। उन्होंने कांग्रेेस को देश के संस्कारों के पालन करने की नसीहत दी। गुरुवार रात पोस्ट किए गए इस वीडियो में AI जनरेटेड पीएम के सपने में उनकी मां को दिखाया गया है जोकि कह रही हैं कि राजनीति के लिए कितना गिरोगे?