‘हम इंदिरा गांधी का वीडियो डाल सकते हैं’ एमपी के विधायक की खुली धमकी

PM Narendra Modi- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय मां पर बिहार में आपत्तिजनक बयान की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई कि एक बार फिर विवाद की लपटें उठने लगी हैं। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पीएम और उनकी मां का AI वीडियो पोस्ट किया है जिसपर बीजेपी नेता भड़क उठे हैं। विधायक रामेश्वर शर्मा ने तो इस वीडियो पर बेहद तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी को घेरा। विधायक रामेश्वर शर्मा ने साफ कहा कि हम भी स्वर्गीय इंदिरा गांधी का वीडियो डाल सकते हैं। उन्होंने कांग्रेेस को देश के संस्कारों के पालन करने की नसीहत दी। गुरुवार रात पोस्ट किए गए इस वीडियो में AI जनरेटेड पीएम के सपने में उनकी मां को दिखाया गया है जोकि कह रही हैं कि राजनीति के लिए कितना गिरोगे?
कांग्रेस के वीडियो पर देशभर में सियासत में हलचल मच गई है। यह वीडियो बिहार कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। 36 सेकेंड के इस वीडियो में AI जनरेटेड पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन को दर्शाया गया है। वीडियो के कैप्शन में लिखा है- साहब के सपनों में आईं मां। देखिए रोचक संवाद।
वीडियो पर बीजेपी भड़क गई है। एमपी के सीएम मोहन यादव सहित सभी वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने इसकी निंदा की है। इसके पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक बताया है।
भोपाल के हुजूर के विधायक रामेश्वर शर्मा ने तो कांग्रेस को जवाबी कार्रवाई की भी खुली चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पागल हो गई है, पीएम नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां पर आपत्तिजनक बातें कर रही है। जब पितरों को पूजा जा रहा है, तब कांग्रेस AI वीडियो डालकर उनका अपमान कर रही है।
विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि सोनिया गांधी-राहुल गांधी पितृ परंपरा निभानेवालों में नहीं है लेकिन हमारी सनातन की परंपरा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम भी स्वर्गीय इंदिरा गांधी के AI जनरेटेड वीडियो डाल सकते हैं। हालांकि विधायक रामेश्वर शर्मा ने यह भी साफ कर दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि यह पाप होगा।
विधायक रामेश्वर शर्मा ने आगे कहा कि रावण से लेकर दुर्योधन जिसने भी मां बहनों का अपमान किया, उसका सर्वनाश हो गया। कांग्रेस ने यह पाप किया, उसका अंत होगा। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के राष्ट्रवाद, रामवाद और सनातन की जय-जयकार के आगे कांग्रेस पस्त हो चुकी है।