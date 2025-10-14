बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव आए भोपाल, सरकार और संगठन पर सार्वजनिक रूप से कही ये बात

Arun Singh- बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, सांसद एवं आत्म निर्भर संकल्प भारत अभियान के राष्ट्रीय संयोजक अरुण सिंह मंगलवार को भोपाल आए। वे कई बैठकों और कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए। प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल व अन्य वरिष्ठ नेताओं से पार्टी संगठन के संबंध में अहम चर्चा की। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 'सरदार @150 यूनिटी मार्च' अभियान को लेकर आयोजित कार्यशाला को संबोधित किया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह प्रदेश कार्यालय में मीडिया से भी रूबरू हुए जहां उन्होंने “हर घर स्वदेशी - घर-घर स्वदेशी” को जन आंदोलन बनाने की बात कही। पत्रकार वार्ता में उन्होंने प्रदेश सरकार और संगठन पर भी अहम टिप्पणियां कीं।