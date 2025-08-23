कुत्ते फिर भी वफादार होते हैं, ये लोग तो… अफसरों पर नेता के बयान पर मचा बवाल

MP Congress- मध्यप्रदेश का प्रशासनिक तंत्र राजनैतिक रस्साकशी में पिसता दिख रहा है। सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों पर बीजेपी के इशारे पर काम करने के लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। इस सियासती लड़ाई में कांग्रेस नेताओं के बोल भी बिगड़ रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकेश नायक ने तो अफसरों को कुत्ते से भी बदतर बता दिया है। छिंदवाड़ा के कलेक्टर के खिलाफ गुस्सा जताते हुए उन्होंने यह तीखा बयान दिया जिसपर बवाल मच गया है। बीजेपी ने मुकेश नायक के बयान पर प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि लगातार सत्ता से दूर रहने के कारण कांग्रेसी बौखला गए हैं। यही कारण है कि अधिकारियों के प्रति ऐसी भाषा बोल रहे हैं।