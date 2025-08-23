Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

कुत्ते फिर भी वफादार होते हैं, ये लोग तो… अफसरों पर नेता के बयान पर मचा बवाल

MP Congress- मध्यप्रदेश का प्रशासनिक तंत्र राजनैतिक रस्साकशी में पिसता दिख रहा है।

भोपाल

deepak deewan

Aug 23, 2025

BJP got angry on Mukesh Nayak's statement on officers
BJP got angry on Mukesh Nayak's statement on officers- image x

MP Congress- मध्यप्रदेश का प्रशासनिक तंत्र राजनैतिक रस्साकशी में पिसता दिख रहा है। सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों पर बीजेपी के इशारे पर काम करने के लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। इस सियासती लड़ाई में कांग्रेस नेताओं के बोल भी बिगड़ रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकेश नायक ने तो अफसरों को कुत्ते से भी बदतर बता दिया है। छिंदवाड़ा के कलेक्टर के खिलाफ गुस्सा जताते हुए उन्होंने यह तीखा बयान दिया जिसपर बवाल मच गया है। बीजेपी ने मुकेश नायक के बयान पर प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि लगातार सत्ता से दूर रहने के कारण कांग्रेसी बौखला गए हैं। यही कारण है कि अधिकारियों के प्रति ऐसी भाषा बोल रहे हैं।

छिंदवाड़ा में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचा लेकिन उन्होंने ज्ञापन लेने से साफ इंकार कर दिया। इस पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक भड़क गए। उन्होंने कहा कि ये लोग यानि अधिकारी कुत्ते से भी बुरे हैं। कुत्ता तो फिर भी मालिक के प्रति वफादार होता है पर ये अधिकारी तो सत्ता के तलवे भी चाट रहे हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।

ये भी पढ़ें

भोपाल के विधायक आरिफ मसूद के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
भोपाल
Important decision of Supreme Court in Bhopal MLA Arif Masood case

मुकेश नायक के बयान पर बिफर पड़ी बीजेपी

मुकेश नायक के इस बयान पर बीजेपी बिफर पड़ी। पार्टी नेताओं ने इस मामले में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बीजेपी प्रदेश महामंत्री व विधायक भगवानदास सबनानी ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी जनता और शासन के प्रति उत्तरदायी होता है, किसी पार्टी के प्रति नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार सत्ता से दूर रहने के कारण कांग्रेसी बौखला गए हैं और अधिकारियों के प्रति ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं।

कांग्रेस के प्रदेश मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक के बयान पर एमपी बीजेपी ने कांग्रेस को घेरते हुए ट्वीट भी किया। बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा-

जब सत्ता में नहीं हैं तो प्रशासनिक अधिकारियों के लिए इस तरह की भाषा है, सोचिए अगर ये कांग्रेसी सत्ता में होते तो आम जनता से कैसा व्यवहार करते!

ये भी पढ़ें

एमपी के वरिष्ठ अफसरों के दायित्वों में बड़ा फेरबदल, मुख्य सचिव का एक दावेदार कम हुआ
भोपाल
IAS Alka upadhyay

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Aug 2025 04:50 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / कुत्ते फिर भी वफादार होते हैं, ये लोग तो… अफसरों पर नेता के बयान पर मचा बवाल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.