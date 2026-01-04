भोपाल में बीजेपी नेता का देहांत, राजस्थान जाते समय हुआ कार हादसा, पसरा शोक

Raisen- मध्यप्रदेश के रायसेन के वरिष्ठ बीजेपी नेता भूपेंद्र वर्मा का देहांत हो गया है। राजधानी भोपाल के एम्स में उनका निधन हुआ। वे कार हादसे में बुरी तरह घायल हो गए थे और तभी से यहां भर्ती थे। एम्स में इलाज के दौरान रविवार सुबह भूपेंद्र वर्मा की सांसें थम गईं। वे इलाके में राजनीति के अलावा सामाजिक क्षेत्र में भी काफी सक्रिय रहते थे। भूपेंद्र वर्मा के निधन से इलाके में शोक पसर गया है। रायसेन में उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रहीं हैं।