भोपाल

भोपाल में बीजेपी नेता का देहांत, राजस्थान जाते समय हुआ कार हादसा, पसरा शोक

Raisen- बीजेपी नेता भूपेंद्र वर्मा का एम्स में देहांत, रायसेन में पसरा शोक

भोपाल

deepak deewan

Jan 04, 2026

BJP leader Bhupendra Verma of Raisen passes away in Bhopal

रायसेन के बीजेपी नेता भूपेंद्र वर्मा का भोपाल में देहांत

Raisen- मध्यप्रदेश के रायसेन के वरिष्ठ बीजेपी नेता भूपेंद्र वर्मा का देहांत हो गया है। राजधानी भोपाल के एम्स में उनका निधन हुआ। वे कार हादसे में बुरी तरह घायल हो गए थे और तभी से यहां भर्ती थे। एम्स में इलाज के दौरान रविवार सुबह भूपेंद्र वर्मा की सांसें थम गईं। वे इलाके में राजनीति के अलावा सामाजिक क्षेत्र में भी काफी सक्रिय रहते थे। भूपेंद्र वर्मा के निधन से इलाके में शोक पसर गया है। रायसेन में उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रहीं हैं।

बीजेपी नेता भूपेन्द्र वर्मा राजस्थान के सीकर जा रहे थे तभी रास्ते में उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। रायसेन से अपने साथियों के साथ निकले वर्मा की कार 29 दिसंबर की रात को उज्जैन के बड़नगर के पास डिवाइडर से जा टकराई थी। सड़क पर अचानक एक गाय आ जाने से कार बेकाबू हो गई थी।

हादसे में कार में सवार चार लोग घायल हुए थे। बीेजेपी नेता भूपेन्द्र वर्मा को सबसे गंभीर चोटें आईं। उनके सिर में घातक चोट आईं जिसकी वजह से प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल के एम्स में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान रविवार सुबह भूपेंद्र वर्मा का निधन हो गया। उन्होंने सुबह करीब 5 बजे अंतिम सांस ली।

भूपेेंद्र वर्मा लोधी क्षत्रिय महासभा के प्रदेश महामंत्री भी थे

भूपेन्द्र वर्मा के देहांत की खबर से रायसेन और आसपास के इलाकों में शोक पसर गया। वे बीजेपी में कई अहम पदों पर रहे थे। भूपेेंद्र वर्मा लोधी क्षत्रिय महासभा के प्रदेश महामंत्री भी थे। सामाजिक पदाधिकारी के तौर पर वे प्रदेशभर में काफी सक्रिय रहते थे। भूपेंद्र वर्मा रायसेन रामलीला महोत्सव समिति में कार्यकारी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे।

Published on:

04 Jan 2026 03:24 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल में बीजेपी नेता का देहांत, राजस्थान जाते समय हुआ कार हादसा, पसरा शोक

