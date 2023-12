New Chief Minister Name: नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान, आज है फैसले का बड़ा दिन

भोपालPublished: Dec 08, 2023 09:16:35 am Submitted by: Manish Gite

Who will become the Chief Minister?- मध्यप्रदेश में शुक्रवार का दिन काफी बड़ा है। आज शाम को भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर सकता है।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान शाम को हो सकता है।