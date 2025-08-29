कलेक्टर पर बीजेपी विधायक ने ताना मुक्का… सीएम मोहन यादव से जांच की मांग

MP News: भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव(Bhind Collector) के साथ उनके निवास पर हुई घटना की कायस्थम द्वारा कड़ी निंदा की है और इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। भिंड कलेक्टर के निवास पर एक स्थानीय जनप्रतिनिधि और समर्थकों द्वारा नारेबाजी, गाली गलौच की गई थी। इस अवसर पर कायस्थम मध्य प्रदेश के अध्यक्ष प्रलय श्रीवास्तव ने कहा है कि कोई भी अधिकारी चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, इस प्रकार उसके घर पर जाकर दुर्व्यवहार करना अशोभनीय है। हमारी मुख्यमंत्री से यह मांग है कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच हो, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो।