कलेक्टर पर बीजेपी विधायक ने ताना मुक्का… सीएम मोहन यादव से जांच की मांग

BJP MLA Raised Hand on Bhind Collector: सदर से भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह और कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के बीच चल रही तनातनी बुधवार को खुलकर सामने आ गई। रेत और खाद को लेकर चला आ रहा विवाद पहले तू-तू, मैं-मैं तक पहुंचा। फिर कलेक्टर बंगले पर हालत ऐसी हो गई कि विधायक कुशवाह ने आंखें तरेरते हुए कलेक्टर श्रीवास्तव को मारने के लिए मुक्का तक तान लिया। MP News: भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के साथ उनके निवास पर हुई घटना की कायस्थम द्वारा कड़ी निंदा की है और इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है।

भोपाल

Avantika Pandey

Aug 29, 2025

bhind
BJP MLA Narendra Singh Ran To Beat Bhind Collector (source-patrika)

MP News: भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव(Bhind Collector) के साथ उनके निवास पर हुई घटना की कायस्थम द्वारा कड़ी निंदा की है और इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। भिंड कलेक्टर के निवास पर एक स्थानीय जनप्रतिनिधि और समर्थकों द्वारा नारेबाजी, गाली गलौच की गई थी। इस अवसर पर कायस्थम मध्य प्रदेश के अध्यक्ष प्रलय श्रीवास्तव ने कहा है कि कोई भी अधिकारी चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, इस प्रकार उसके घर पर जाकर दुर्व्यवहार करना अशोभनीय है। हमारी मुख्यमंत्री से यह मांग है कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच हो, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो।

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने भी जताया रोष

इस घटना पर तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने भी रोष जताया। तिवारी ने कहा कि भिंड कलेक्टर के बंगले पर जाकर भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा(BJP MLA Raised Hand on Bhind Collector) ने जिस तरह का व्यवहार किया है वह निंदनीय है। ऐसे माहौल में कर्मचारी काम कैसे कर पाएंगे।

ये है पूरा मामला

सदर से भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह और कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के बीच चल रही तनातनी(BJP MLA Raised Hand on Bhind Collector) बुधवार को खुलकर सामने आ गई। रेत और खाद को लेकर चला आ रहा विवाद पहले तू-तू, मैं-मैं तक पहुंचा। फिर कलेक्टर बंगले पर हालत ऐसी हो गई कि विधायक कुशवाह ने आंखें तरेरते हुए कलेक्टर श्रीवास्तव को मारने के लिए मुक्का तक तान लिया। विधायिका और कार्यपालिका आपस में भिड़ी तो दोनों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप भी लगाए। दोनों ने एक-दूसरे को चोर तक कह दिया। मौजूद पुलिसकर्मियों को बीच-बचाव कराना पड़ा। हालांकि मामला यहीं नहीं थमा।

विधायक समर्थक कलेक्टर के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। विधायक कुर्सी मंगाकर कलेक्टर बंगले के गेट पर धरने पर बैठ गए। मामला भोपाल तक पहुंचा और सीएम के ओएसडी, प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल को हस्तक्षेप करना पड़ा, तब विधायक का धरना समाप्त हुआ। इधर, विवाद के बाद कांग्रेस मैदान में उतर आई। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, भाजपा के विधायकों को भिंड विधायक से प्रेरणा लेनी चाहिए।

Published on:

29 Aug 2025 08:12 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / कलेक्टर पर बीजेपी विधायक ने ताना मुक्का… सीएम मोहन यादव से जांच की मांग

