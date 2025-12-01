किसानों को मुआवजे और भावांतर पर मुखर हुए बीजेपी विधायक, सदन में मानी गलती

मध्यप्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र- demo pic
BJP MLA Rameshwar Sharma - मध्यप्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र प्रारंभ हो गया है। सत्र के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर के चेंबर में कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक हुई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार सहित वरिष्ठ विधायक बैठक में शामिल हुए। इधर कांग्रेस ने कफ सिरप से बच्चों की मौतों का मामला जोरदार तरीके से उठाया। किसानों के मुद्दे पर सदन में सत्ताधारी बीजेपी के विधायक भी मुखर रहे। हुजूर सीट के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हम भावांतर के सही रेट नहीं बता पा रहे हैं। उन्होेंने इस मुद्दे पर सरकार की गलती स्वीकार की।
विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि भावांतर पर अधिकारियों के साथ हम भी किसानों को सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और अनावृष्टि की स्थिति में बीमा कंपनी के अफसरों को खेतों में जाकर आकलन करने की बात कही। इसके लिए कृषि मंत्री और राजस्व मंत्री से निर्देश देने का आग्रह किया।
किसानों को नुकसान से बचाने के लिए बीमा कंपनियों को उचित मुआवजा देने के लिए सरकार को दबाव बनाने की मांग भी की गई। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि ऐसे मामले में अधिकारियों को सख्ती करना चाहिए। उन्होंने किसानों को मुआवजे के लिए कोई अन्य व्यवस्था बनाने की बात भी कही।
चर्चा के दौरान विपक्षी विधायक भी मुखर नजर आए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और विधायक अभय मिश्रा ने सरकार पर सवाल उठाए। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि सड़क का डामर हो या नहर पर सड़क का मामला हो, सरकार सबसे वसूली करना भी जानती है।
