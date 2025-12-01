किसानों को मुआवजे और भावांतर पर मुखर हुए बीजेपी विधायक, सदन में मानी गलती

BJP MLA Rameshwar Sharma - मध्यप्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र प्रारंभ हो गया है। सत्र के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर के चेंबर में कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक हुई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार सहित वरिष्ठ विधायक बैठक में शामिल हुए। इधर कांग्रेस ने कफ सिरप से बच्चों की मौतों का मामला जोरदार तरीके से उठाया। किसानों के मुद्दे पर सदन में सत्ताधारी बीजेपी के विधायक भी मुखर रहे। हुजूर सीट के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हम भावांतर के सही रेट नहीं बता पा रहे हैं। उन्होेंने इस मुद्दे पर सरकार की गलती स्वीकार की।