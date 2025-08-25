भाजपा सांसद ने भोपाल के इतिहास पर खड़ा किया बखेड़ा, बोले- ‘ये मुसलमानों का नहीं’, जीतू पटवारी ने किया पलटवार

Bhopal History : अपने बयानों को लेकर आए दिन चर्चा में बने रहने वाले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भाजपा के सांसद आलोक शर्मा ने एक बार फिर अपने बयान से राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया है। इस बार भाजपा सांसद ने भोपाल के इतिहास पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि, भोपाल मुसलमानों का नहीं, इसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। भाजपा नेता के इस बयान ने नवाबों के शहर के इतिहास पर एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। वहीं इस पर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पलटवार किया हैं।
भोपाल से भाजपा सांसद आलोक शर्मा ने सार्वजनिक मंच से कहा कि, 'हमारे शहर भोपाल का एक हजार साल पुराना गौरवशाली इतिहास रहा है। ये भोपाल मुसलमानों का भोपाल नहीं। ये सम्राट अशोक का भोपाल है, चंद्रगुप्त मौर्य का है, परमार वंश के राजा भोज का भोपाल है, रानी कमलापति का है।'
बीजेपी सांसद के बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। इस पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पलटवार किया हैं। उन्होंने कहा कि 'आलोक शर्मा की बुद्धि पर तरस आता है, ये सांसद हैं या बयानबाज नेता… आपके पाप जितने होने थे हो गए, अब बदलाव का वक्त है।'