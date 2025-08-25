भाजपा सांसद ने भोपाल के इतिहास पर खड़ा किया बखेड़ा, बोले- ‘ये मुसलमानों का नहीं’, जीतू पटवारी ने किया पलटवार

Bhopal History : अपने बयानों को लेकर आए दिन चर्चा में बने रहने वाले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भाजपा के सांसद आलोक शर्मा ने एक बार फिर अपने बयान से राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया है। इस बार भाजपा सांसद ने भोपाल के इतिहास पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि, भोपाल मुसलमानों का नहीं, इसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। भाजपा नेता के इस बयान ने नवाबों के शहर के इतिहास पर एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। वहीं इस पर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पलटवार किया हैं।