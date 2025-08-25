Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

भाजपा सांसद ने भोपाल के इतिहास पर खड़ा किया बखेड़ा, बोले- ‘ये मुसलमानों का नहीं’, जीतू पटवारी ने किया पलटवार

Bhopal History : भाजपा सांसद आलोक शर्मा ने भोपाल के इतिहास पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि, 'भोपाल मुसलमानों का नहीं, इसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है।' इसपर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पलटवार किया है।

भोपाल

Faiz Mubarak

Aug 25, 2025

Bhopal History
भाजपा सांसद के बयान पर मचा बवाल (Photo Source- Patrika)

Bhopal History : अपने बयानों को लेकर आए दिन चर्चा में बने रहने वाले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भाजपा के सांसद आलोक शर्मा ने एक बार फिर अपने बयान से राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया है। इस बार भाजपा सांसद ने भोपाल के इतिहास पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि, भोपाल मुसलमानों का नहीं, इसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। भाजपा नेता के इस बयान ने नवाबों के शहर के इतिहास पर एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। वहीं इस पर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पलटवार किया हैं।

भोपाल से भाजपा सांसद आलोक शर्मा ने सार्वजनिक मंच से कहा कि, 'हमारे शहर भोपाल का एक हजार साल पुराना गौरवशाली इतिहास रहा है। ये भोपाल मुसलमानों का भोपाल नहीं। ये सम्राट अशोक का भोपाल है, चंद्रगुप्त मौर्य का है, परमार वंश के राजा भोज का भोपाल है, रानी कमलापति का है।'

ये भी पढ़ें

कांग्रेस के नए जिला अध्यक्षों को मिली बड़ी जिम्मेदारी, दिल्ली में कामकाज का ब्लूप्रिंट तैयार
भोपाल
Sangathan Srijan Abhiyan

पीसीसी चीफ ने किया पलटवार

बीजेपी सांसद के बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। इस पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पलटवार किया हैं। उन्होंने कहा कि 'आलोक शर्मा की बुद्धि पर तरस आता है, ये सांसद हैं या बयानबाज नेता… आपके पाप जितने होने थे हो गए, अब बदलाव का वक्त है।'

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Aug 2025 04:49 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भाजपा सांसद ने भोपाल के इतिहास पर खड़ा किया बखेड़ा, बोले- ‘ये मुसलमानों का नहीं’, जीतू पटवारी ने किया पलटवार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.