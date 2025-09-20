एक साल तक काम ही नहीं करते अफसर, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री का बड़ा बयान

BJP- केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव की पहल की है। इसके लिए बीजेपी देशभर में जनमत बनाने की कवायद में जुटी है। मध्यप्रदेश में भी एक देश एक चुनाव के समर्थन में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भोपाल में आयोजित एक ऐसे ही कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश ने बड़ी बात कही। उन्होंने चुनावों के कारण बार-बार लगनेवाली आचार संहिताओं का जिक्र करते कहा कि सरकार के 250 दिन तो इसी में बीत जाते हैं। इस दौरान अधिकारी एक साल तक कोई काम ही नहीं करते। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश ने एक देश एक चुनाव की वकालत करते हुए कहा कि इससे एक वोटर लिस्ट बनेगी। राहुल गांधी का वोट चोरी का आरोप भी बोथरा हो जाएगा।