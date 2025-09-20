Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

एक साल तक काम ही नहीं करते अफसर, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री का बड़ा बयान

BJP- केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव की पहल की है। इसके लिए बीजेपी देशभर में जनमत बनाने की कवायद में जुटी है।

भोपाल

deepak deewan

Sep 20, 2025

BJP national leader Shiv Prakash's statement on elections
BJP national leader Shiv Prakash's statement on elections

BJP- केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव की पहल की है। इसके लिए बीजेपी देशभर में जनमत बनाने की कवायद में जुटी है। मध्यप्रदेश में भी एक देश एक चुनाव के समर्थन में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भोपाल में आयोजित एक ऐसे ही कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश ने बड़ी बात कही। उन्होंने चुनावों के कारण बार-बार लगनेवाली आचार संहिताओं का जिक्र करते कहा कि सरकार के 250 दिन तो इसी में बीत जाते हैं। इस दौरान अधिकारी एक साल तक कोई काम ही नहीं करते। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश ने एक देश एक चुनाव की वकालत करते हुए कहा कि इससे एक वोटर लिस्ट बनेगी। राहुल गांधी का वोट चोरी का आरोप भी बोथरा हो जाएगा।

संत हिरदाराम गर्ल्स कॉलेज में एक राष्ट्र एक चुनाव पर संगोष्ठी आयोजित की गई है। यहां पीएम नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित चलो जीतें लघु फिल्म भी दिखाई गई।

संगोष्ठी में बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश ने कहा कि हमने वन नेशन-वन इलेक्शन का फैसला लिया है। बार बार के चुनावों से होती परेशानियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के 250 दिन तो आचार संहिता में ही बीत जाते हैं। इस दौरान कोई सरकारी काम नहीं होता। अधिकारी भी चुनाव के 6 महीने पहले और 6 महीने बाद तक कोई काम नहीं करते।

एक साल तक काम नहीं करते अफसर

शिवप्रकाश ने कहा कि सरकारी अफसर 6 माह पहले से ही चुनाव के माइंडसेट में चले जाते हैं। चुनाव के बाद भी 6 माह तक कामकाज सेट करने में लगता है। इस तरह चुनावी चक्कर में एक साल तक सरकारी काम ठप हो जाता है। उन्होंने कहा- देश में पहले एक साथ चुनाव होते रहे हैं। इससे एक ही वोटर लिस्ट बनेगी जिससे गड़बड़ी कम होगी। राहुल गांधी जैसे नेता वोट चोरी के इल्जाम नहीं लगा सकेंगे।

संगोष्ठी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि एक साथ चुनाव होने पर कम से कम 20 हजार करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं। विपक्षी दलों को आशंका है कि केंद्र में मोदी लहर होने से बीजेपी जीत जाएगी, इसीलिए विरोध कर रहे हैं। हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि देश में एक विधान, एक निशान और एक प्रधान है, इसलिए चुनाव भी एक साथ कराए जाने चाहिए।

Updated on:

20 Sept 2025 05:20 pm

Published on:

20 Sept 2025 04:52 pm

