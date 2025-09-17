एमपी में बिजली उपभोक्ताओं को करोड़ों की छूट, लाभ लेने के लिए 30 सितंबर तक देना होगा आवेदन

Bijli Bill- मध्यप्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को करोड़ों की छूट दी जा रही है। मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अपने कार्य क्षेत्र के 16 जिलों के उपभोक्‍ताओं के लिए यह छूट दे रही है। भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के उपभोक्ताओं को धारा 126 में लंबित प्रकरणों में लोक अदालत की तर्ज पर यह छूट प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में अब तक कंपनी कार्यक्षेत्र के उपभोक्‍ताओं को लंबित प्रकरणों में करोड़ों रुपए की छूट दी जा चुकी है। धारा 126 के प्रकरणों में छूट प्राप्‍त करने का अवसर 30 सितंबर तक मिल सकेगा। इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन किए जा सकेंगे।