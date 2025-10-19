Patrika LogoSwitch to English

उमा भारती का बड़ा ऐलान- 2029 में झांसी से लड़ेंगी लोकसभा चुनाव

lok sabha election 2029: मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है...।

2 min read

भोपाल

image

Manish Geete

Oct 19, 2025

uma bharti jhansi lok sabha election 2029

uma bharti jhansi lok sabha election 2029_ PHOTO PATRIKA

lok sabha election 2029: भारतीय जनता पार्टी (BJP) की फायरब्रांड नेता और मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उमा भारती (UMA BHARTI) ने कहा है कि यदि पार्टी अनुमति देती है तो वे 'अगला लोकसभा चुनाव झांसी लोकसभा सीट' से लड़ेंगी। उमा ने इस संबंध में सोशल मीडिया पर भी अपनी इच्छा जाहिर कर दी है।

उत्तर प्रदेश के 'ललितपुर दौरे' के समय मीडिया से बातचीत में भी उमा भारती ने कहा, “अगर पार्टी कहेगी तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगी, लेकिन मैं सिर्फ झांसी से ही चुनाव लड़ूंगी।”

उमा ने कहा कि उनका बुंदेलखंड क्षेत्र से उनका गहरा जुड़ाव है, और वे चाहेंगी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बुंदेलखंड की जनता एक बार फिर उन्हें लोकसभा तक पहुंचाएं

उमा भारती का यह बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। राजनीतिक विश्लेषक इसे '2029 लोकसभा चुनाव की शुरुआती गहमागहमी' के रूप में देख रहे हैं।

इससे पहले, भाजपा नेता (BJP) उमा भारती पहले भी कई बार चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुकी हैं। अगस्त 2025 में उन्होंने कहा था कि वे अभी 65 वर्ष की नहीं हुई हैं और सही समय आने पर चुनाव लड़ेंगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा था कि “फिलहाल चुनाव लड़ना मेरे लिए एक बाधा हो सकता है।”

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उमा भारती ने लिखा है कि यदि पार्टी का आदेश मिलेगा तो वे झांसी से चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने अपने बयान को भाजपा को भी टैग किया है।

पहले भी रहीं सुर्खियों में

इस बयान से एक बार फिर बुंदेलखंड की राजनीति में हलचल मच गई है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि पार्टी नेतृत्व उनके बयान को किस रूप में देखता है।

2014 के लोकसभा चुनाव में उमा भारती झांसी से ही सांसद चुनी गई थी। झांसी के लोकसभा चुनाव में कुल 17 बार में से 9 बार कांग्रेस का कब्जा रहा। 6 बार भाजपा जीत सकी। एक बार लोकदल को जीत मिली थी।

19 Oct 2025 10:33 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / उमा भारती का बड़ा ऐलान- 2029 में झांसी से लड़ेंगी लोकसभा चुनाव

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

मां से अफेयर के शक में बेटे ने कर दी दोस्त की हत्या, तीनों दोस्तों ने साथ मिलकर रची साजिश

mp news
भोपाल

48 घंटे बाद एक्टिव होगा ‘पश्चिमी विक्षोभ’: 5 जिलों में बारिश का अनुमान, नवंबर में पड़ेगी कड़ाके की ठंड

mp weather
भोपाल

School education: शहरी स्कूलों के लिए खेल, पहले पोस्टिंग दी फिर सूची कर दी निरस्त, अब नए सिरे से काउंसलिंग

school education
भोपाल

एमपी के इस अधिकारी के नाम से ही कांपते बाघ के शिकारी, 1500 से ज्यादा को करवा चुके गिरफ्तार

UN Award to MP State Tiger Strike Force IFS Ritesh Sarothia
भोपाल

एमपी में बिना ई-अटेंडेंस के वेतन पर राज्य सरकार का बड़ा फैसला

Major decision on salary without e-attendance in MP
भोपाल
