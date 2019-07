आकाश विजयवर्गीय पर कार्रवाई तय, संगठन महामंत्री रामलाल हुए एक्टिव!

भोपाल. बीजेपी संसदीय दल ( BJP Parliamentary Party meeting ) की बैठक में जिस तरह से पीएम मोदी ने बैटकांड पर नाराजगी जाहिर की है। उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि आकाश विजयवर्गीय ( akash vijayvargiya ) पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अब इसे लेकर चर्चा शुरू हो गई है। केंद्रीय संगठन मंत्री रामलाल की कैलाश विजयवर्गीय ( kailash vijayvargiya ) से इस मुद्दे पर बात हुई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्रीय नेतृत्व ने आकाश विजयवर्गीय पर कार्रवाई के लिए मन बना लिया है। इसे लेकर मध्यप्रदेश बीजेपी नेतृत्व से चर्चा भी हुई है। साथ ही यह खबर भी है कि केंद्रीय संगठन मंत्री रामलाल ने इस मुद्दे पर कैलाश विजयवर्गीय से भी बात की है। साथ ही रामलाल ने कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात कर इस मुद्दे पर बात भी की है।

वहीं, सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि बीजेपी अऩुशासन समिति ने आकाश विजयवर्गीय को नोटिस जारी किया है। उनसे जवाब मांगा है। इसके साथ ही आकाश के साथ खड़े कुछ नेताओं पर भी कार्रवाई हो सकती है। आकाश विजयवर्गीय ने इंदौर में नगर निगम अधिकारियों की पिटाई की थी। लेकिन उन्हें अपनी करतूत पर जेल से रिहाई के बाद भी अफसोस नहीं है।

Delhi: BJP working President JP Nadda held a meeting with BJP General Secretaries at party Headquarters, today. Shivraj Singh Chouhan and Ram Madhav were also present. pic.twitter.com/jjVsOepBqa