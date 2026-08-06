Bhopal news: पोलियो की 2 बूंद पिलाते ही अकड़ गए बच्ची के हाथ-पैर, 169 किमी. दूर लेकर भागे मम्मी-पापा

Bhopal news: एमपी के सागर जिले में तीन वर्षीय बच्ची को पोलिया ड्रॉप पिलाते ही हालत बिगड़ने के मामले में गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है। बता दें की बच्ची को भोपाल एम्स में भर्ती करवाया गया है। बच्ची के मम्मी-पापा ने बच्ची को गंभीर हालत में पहले बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज (बीएमसी) में दिखाया जहां से केस 169 किमी. दूर भोपाल एम्स भेजा गया। परिजनों का आरोप है कि पल्स पोलियो अभियान के दौरान पोलियो ड्रॉप पिलाने के कुछ समय बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। हालांकि, पोलियो की दवा और बच्ची की हालत के बीच संबंध की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं।