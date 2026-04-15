अब एमपी में भाजपा कार्यकर्ताओं का इलाज फ्री, सीएम मोहन ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर

एमपी में 'सेवा प्रकल्प कार्यालय' की शुरुआत होने के बाद अब से भाजपा कार्यकर्ताओं को गंभीर बीमारियों के इलाज और डॉक्टरी परामर्श के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इनके लिए पार्टी कार्यालय में स्थित हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। कार्यकर्ता इलाज की सहायता के लिए इन 9203597200 और 9203697200 पर कॉल कर उचित मदद ले सकते हैं। कार्यकर्ताओं के लिए ये दो विशेष मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं। इन नंबरों पर सिर्फ पार्टी के सक्रिय सदस्य ही नहीं, बल्कि उनके परिजन भी घर बैठे अनुभवी डॉक्टरों से परामर्श कर सकते हैं।