एमपी में SIR का ‘प्रेशर’, लेडी BLO को आया हार्ट अटैक

SIR Work Pressure: मध्यप्रदेश में इन दिनों SIR का काम जोर शोर से चल रहा है इस दौरान 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना पत्रक का वितरण, फॉर्म का डिजिटलाइजेशन सहित अन्य कार्य कर रहे हैं। SIR के काम के कारण बीएलओ पर काफी प्रेशर भी है और उनके स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ रहा है। भोपाल में एक लेडी BLO को हार्ट अटैक आ गया है तो वहीं भोपाल से लगे मंडीदीप में तो एक बीएलओ की मीटिंग के हार्ट अटैक से मौत हो गई। इन दोनों घटनाओं के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने SIR की समय सीमा बढ़ाने की मांग करते हुए बीएलओ पर जबरन नाम काटने का प्रेशर बनाए जाने के आरोप लगाए हैं।