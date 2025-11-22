एमपी में SIR का ‘प्रेशर’, लेडी BLO को आया हार्ट अटैक

blo heart attack madhya pradesh sir work pressure
SIR Work Pressure: मध्यप्रदेश में इन दिनों SIR का काम जोर शोर से चल रहा है इस दौरान 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना पत्रक का वितरण, फॉर्म का डिजिटलाइजेशन सहित अन्य कार्य कर रहे हैं। SIR के काम के कारण बीएलओ पर काफी प्रेशर भी है और उनके स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ रहा है। भोपाल में एक लेडी BLO को हार्ट अटैक आ गया है तो वहीं भोपाल से लगे मंडीदीप में तो एक बीएलओ की मीटिंग के हार्ट अटैक से मौत हो गई। इन दोनों घटनाओं के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने SIR की समय सीमा बढ़ाने की मांग करते हुए बीएलओ पर जबरन नाम काटने का प्रेशर बनाए जाने के आरोप लगाए हैं।
भोपाल में SIR के काम में जुटीं बीएलओ कीर्ति कौशल की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। बताया जा रहा है कि बीएलओ कीर्ति कौशल को हार्ट अटैक आया था। BLO कीर्ति कौशल को हार्ट अटैक आने की सूचना मिलने के बाद भोपाल एसडीएम अर्चना शर्मा खुद अस्पताल पहुंचीं और बीएलओ कीर्ति कौशल का हाल चाल जाना है।
वहीं मंडीदीप में गुरुवार रात बीएलओ रमाकांत पांडे की ऑनलाइन मीटिंग खत्म होने के कुछ देर बाद ही मौत हो गई। गुरूवार रात करीब 9:30 बजे बीएलओ रमाकांत पांडे ऑनलाइन मीटिंग में शामिल थे। मीटिंग खत्म होने के दस मिनट बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और वे वॉशरूम में गिर पड़े। परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रमाकांत पांडे वार्ड 17 टीलाखेड़ी प्राथमिक स्कूल में शिक्षक थे और बीएलओ की ड्यूटी कर रहे थे। पत्नी रेखा पांडे के मुताबिक, वे चार रात से नहीं सोए थे। देर रात तक काम, लगातार फोन पर निर्देश और समय-सीमा का दबाव उन्हें परेशान कर रहा था। उन्हें हर समय सस्पेंड होने का डर था।
इन दो घटनाओं के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि SIR की समय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। मध्यप्रदेश में बीएलओ पर जबरन नाम काटने का दबाव बनाया जा रहा है और इसी दबाव के कारण BLO परेशान है क्योंकि उनको पता है कि पात्र लोगों के नाम काटेंगे तो आने वाले समय में उन पर कार्रवाई होगी। जीतू पटवारी ने ये भी कहा कि बीजेपी के नेता बार-बार ये कह रहे हैं कि घुसपैठियों के नाम काटे जाएंगे तो भाजपा नेता बताएं 10 साल से उनकी केंद्र में सरकार है प्रदेश और देश में अगर घुसपैठ आए हैं तो यह सरकार की असफलता है की नहीं।
