एमपी में लो वोल्टेज की झंझट खत्म, 412 सब स्टेशनों में लगे कैपेसिटर बैंक

MP Power- एमपी में बिजली सप्लाई के दौरान पॉवर ट्रांसफार्मर्स पर प्रायः वोल्टेज में कमी आती है। इससे जहां विद्युत गुणवत्ता प्रभावित होती है वहीं उपभोक्ताओं को भी खासी परेशानी होती है। प्रदेश में यह दिक्कत अब दूर कर दी गई है। लो वोल्टेज की झंझट खत्म करने के लिए प्रदेश के सब स्टेशनों में कैपेसिटर बैंक लगा दिए गए हैं। राज्य के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपी ट्रांसको) ने अपने अधिकांश एक्स्ट्रा हाईटेंशन सब स्टेशनों में कैपेसिटर बैंक लगा दिए हैं। इसके अलावा पुराने सब स्टेशनों में भी आवश्यकता अनुसार नए कैपेसिटर बैंकों की स्थापना के साथ मौजूदा क्षमता में वृद्धि भी की जा रही है।