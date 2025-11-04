रेलवे स्टेशन पर हादसा, नशे में धुत ITBP आरक्षक ने कार से पांच को मारी टक्कर, मची अफरा-तफरी

Bhopal Car Accident नशे में धुत आइटीबीपी आरक्षक ने कार से पांच को मारी टक्कर (फोटो सोर्स : पत्रिका)
MP News: भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 6 के पास सोमवार शाम आइटीबीपी (इंडो-तिब्बती बॉर्डर पुलिस) के आरक्षक राजेंद्र सिंह ने नशे की हालत में कार चलाते हुए पांच लोगों को टक्कर मार दी। हादसे(Bhopal Car Accident) में एक बुजुर्ग समेत चार युवक घायल हो गए। घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायलों को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया।
मंगलवारा टीआइ अजय सोनी ने बताया, आरोपी की पहचान आइटीबीपी आरक्षक राजेंद्र सिंह निवासी क्वार्टर नं-07 आइटीबीपी कैंपस बिलखिरिया के रूप में हुई। पूछताछ में बताया कि वह सोमवार शाम रिश्तेदारों को रेलवे स्टेशन छोड़ने आया था। लौटते समय नशे की हालत में कार से नियंत्रण खो दिया। प्लेटफॉर्म 6 के पास पैदल जा रहे लोगों को टक्कर मार दी। सड़क किनारे की दुकानें और ठेले भी क्षतिग्रस्त हो गए।
● पहले दो लोगों कोटक्कर मारी।
● भागने के प्रयास में तीन और को टक्कर मार दी।
● आगे भागने की जगह नहीं मिली तो रुक गया।
● भीड़ ने कार में तोड़फोड़ की। आरक्षक कार में बैठा रहा।
● पुलिस ने उसे निकाला और मेडिकल के लिए अस्पताल पहुंची।
लोगों ने बताया कि कार पर पुलिस लिखा था। अंदर एक बच्चा भी बैठा था। हादसे के बाद लोगों ने किसी तरह गाड़ी रोकी और आरोपी को पकड़ा। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस पहुंची। हालात को संभाला। जिस वाहन से हादसा हुआ, वह राजेंद्र के नाम पर ही पंजीकृत है।
