रेलवे स्टेशन पर हादसा, नशे में धुत ITBP आरक्षक ने कार से पांच को मारी टक्कर, मची अफरा-तफरी

MP News: भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 6 के पास सोमवार शाम आइटीबीपी (इंडो-तिब्बती बॉर्डर पुलिस) के आरक्षक राजेंद्र सिंह ने नशे की हालत में कार चलाते हुए पांच लोगों को टक्कर मार दी। हादसे(Bhopal Car Accident) में एक बुजुर्ग समेत चार युवक घायल हो गए। घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायलों को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया।