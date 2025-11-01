अब टूट जाएगा 300 करोड़ का BRTS कॉरिडोर, आज से काम शुरू

मालूम हो, हाईकोर्ट ने बीआरटीएस(BRTS corridor) तोड़ने की अनुमति फरवरी 2025 को दे दी थी। इसके बाद सांकेतिक रूप से जीपीओ चौराहे के पास ही रेलिंग हटाने का काम किया गया था। करीब 8 महीने के अंतराल बाद अब कॉरिडोर को तोड़ने का काम शुरू होगा। करोड़ों की लागत से बने कॉरिडोर को तोड़ने के एवज में निगम को करीब 4 करोड़ मिलने की उम्मीद थी, लेकिन तीन बार के प्रयास में किसी ने टेंडर नहीं लिया। चौथे प्रयास में राजगढ़ की एजेंसी ने करीब 2.55 करोड़ का ऑफर दिया, जिसे मंजूर किया गया। काफी इंतजार के बाद उसे वर्क ऑर्डर दिया गया।