Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

अब टूट जाएगा 300 करोड़ का BRTS कॉरिडोर, आज से काम शुरू

MP News: आखिरकार नगर निगम बीआरटीएस कॉरिडोर को तोड़ने का काम शुरू करने जा रहा है। इसके साथ ही करीब 300 करोड़ रुपए के खर्च से बना कॉरिडोर इतिहास की बात हो जाएगा।

less than 1 minute read
Google source verification

इंदौर

image

Avantika Pandey

Nov 01, 2025

BRTS corridor indore demolished

BRTS corridor indore demolished (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP News: आखिरकार इंदौर नगर निगम बीआरटीएस कॉरिडोर को तोड़ने का काम शुरू करने जा रहा है। इसके साथ ही करीब 300 करोड़ रुपए के खर्च से बना कॉरिडोर इतिहास की बात हो जाएगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के मुताबिक, शनिवार को जीपीओ चौराहे के पास से कॉरिडोर की रेलिंग तोड़ी जाएगी। फिर बस स्टैंड तोड़े जाएंगे। इसके साथ ही डिवाइडर व अन्य निर्माण होगा ताकि किसी तरह का हादसा न हो।

हाईकोर्ट ने दी बीआरटीएस तोड़ने की अनुमति

मालूम हो, हाईकोर्ट ने बीआरटीएस(BRTS corridor) तोड़ने की अनुमति फरवरी 2025 को दे दी थी। इसके बाद सांकेतिक रूप से जीपीओ चौराहे के पास ही रेलिंग हटाने का काम किया गया था। करीब 8 महीने के अंतराल बाद अब कॉरिडोर को तोड़ने का काम शुरू होगा। करोड़ों की लागत से बने कॉरिडोर को तोड़ने के एवज में निगम को करीब 4 करोड़ मिलने की उम्मीद थी, लेकिन तीन बार के प्रयास में किसी ने टेंडर नहीं लिया। चौथे प्रयास में राजगढ़ की एजेंसी ने करीब 2.55 करोड़ का ऑफर दिया, जिसे मंजूर किया गया। काफी इंतजार के बाद उसे वर्क ऑर्डर दिया गया।

100-100 फीट चौड़ी होगी सड़क

इंदौर में राजीव गांधी प्रतिमा से निरंजनपुर के बीच 11.5 किमी के बीआरटीएस को खत्म करने का फैसला हो चुका है। रेलिंग व बस स्टैंड हटाने से पहले नगर निगम ने सड़क चौड़ीकरण का फैसला किया है, जिसको लेकर सर्वे कराया गया। इसमें तीन निजी संपत्ति सामने आई है तो बाकी सभी बाधक सरकारी हैं। उन्हें दूर करते ही दोनों तरफ की सड़क 100-100 फीट चौड़ी होगी।

ये भी पढ़ें

‘भैया तैरना जानते थे…’, भोपाल के अंकित की थाईलैंड में मौत, सीएम से जांच की मांग
भोपाल
Bhopal Ankit dies in Thailand Trip

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Nov 2025 11:01 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / अब टूट जाएगा 300 करोड़ का BRTS कॉरिडोर, आज से काम शुरू

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अफसरों पर भड़के महापौर, निगम को भारी नुकसान, ब्लैकलिस्ट-टर्मिनेटशन के निर्देश जारी

Mayor Pushyamitra Bhargava
इंदौर

नवंबर-दिसंबर में शादी के 11 मुहूर्त, सालभर में 400 करोड़ से बजेगी शहनाई

MP News Wedding Season shubh muhurat and market boom
इंदौर

एमपी में तैयार हो रहा मिलावटी देसी घी, बड़ा खुलासा ‘महाराष्ट्र-राजस्थान’ की खराब कर रहा सेहत

MP News Milawati Ghee
इंदौर

इस शहर में बस रही देश की पहली ‘डिजिटल एड्रेस सिटी’ मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे

india first Digital Address City
इंदौर

इंदौर में दोस्त के घर से लौटते वक्त बस के नीचे आया, सिर के ऊपर से गुजरा पहिया

indore news
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.