एमपी की पुलिस अधिकारी ने की हिमाकत, मोबाइल से फंसी, DGP तक पहुंचा मामला

MP Police- मध्यप्रदेश में पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों की दबंगई थम नहीं रही है। वर्दी के रोब में आमजनों से बदसलूकी की जा रही है, सरेआम मारापीटा जा रहा है। यहां तक कि पुलिसकर्मियों द्वारा खु​लेआम हत्या तक की जा चुकी है। खाकी पर दाग लगाने की ऐसी एक और घटना सामने आई है। राजधानी भोपाल में पुलिस की एक ASI को पद का ऐसा नशा चढ़ा कि अपने एक रिश्तेदार के लिए उसने एक किसान को धमकाया। रिश्तेदार ने किसान की जमीन पर अवैध कब्जा किया था जिसके खिलाफ तहसीलदार कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया था। इस पर महिला एएसआई भड़क उठीं और मोबाइल कर किसान को धमकी दी। हालांकि फोन पर धमकाने की यह हरकत उन्हें भारी पड़ सकती है। मामले की प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना को शिकायत की गई है।