एमपी की पुलिस अधिकारी ने की हिमाकत, मोबाइल से फंसी, DGP तक पहुंचा मामला

MP Police- मध्यप्रदेश में पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों की दबंगई थम नहीं रही है। वर्दी के रोब में आमजनों से बदसलूकी की जा रही है, सरेआम मारापीटा जा रहा है।

भोपाल

image

deepak deewan

Oct 25, 2025

Case of the audacity of an MP police officer reaches the DGP.

Case of the audacity of an MP police officer reaches the DGP.- Demo Pic (फोटो सोर्स: पत्रिका)

MP Police- मध्यप्रदेश में पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों की दबंगई थम नहीं रही है। वर्दी के रोब में आमजनों से बदसलूकी की जा रही है, सरेआम मारापीटा जा रहा है। यहां तक कि पुलिसकर्मियों द्वारा खु​लेआम हत्या तक की जा चुकी है। खाकी पर दाग लगाने की ऐसी एक और घटना सामने आई है। राजधानी भोपाल में पुलिस की एक ASI को पद का ऐसा नशा चढ़ा कि अपने एक रिश्तेदार के लिए उसने एक किसान को धमकाया। रिश्तेदार ने किसान की जमीन पर अवैध कब्जा किया था जिसके खिलाफ तहसीलदार कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया था। इस पर महिला एएसआई भड़क उठीं और मोबाइल कर किसान को धमकी दी। हालांकि फोन पर धमकाने की यह हरकत उन्हें भारी पड़ सकती है। मामले की प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना को शिकायत की गई है।

राजधानी भोपाल में महिला ASI विपदा राय पर एक किसान ने धमकाने का आरोप लगाया है। सूखी सेवनिया के पिपलिया के किसान सुरेंद्र मीणा ने एएसआई पर आरोप लगाते हुए राज्य के DGP से उनकी शिकायत की है। किसान का कहना है कि ASI विपदा राय ने फोन पर गालियां देते हुए कहा… मैं आ रही हूं… तू वहीं रुक…। उनके रिश्तेदार अरविंद राय ने भी धमकाया।

किसान सुरेंद्र मीणा का कहना है कि एएसआई विपदा राय के रिश्तेदार अरविंद राय ने उनकी जमीन पर कब्जा किया था। तहसीलदार ने उसका अवैध कब्जा हटाने का आदेश दे दिया। इससे गुस्साई एएसआई विपदा राय ने मुझे डराना धमकाना शुरु कर दिया है।

अभी तुझे बताती हूं… मैं आ रही हूं… तू वहीं रुक…

शिकायतकर्ता सुरेंद्र मीणा ने बताया कि पुलिस अफसर विपदा राय ने मोबाइल पर धमकाया। गंदी गालियां दीं। उन्होंने मोबाइल पर कहा… रुक… मैं बात करती हूं… तहसीलदार जाएगा तेरी नपती कराने… अभी तुझे बताती हूं… मैं आ रही हूं… तू वहीं रुक…

पीड़ित सुरेंद्र मीणा के मुताबिक एएसआई ने जहां फोन पर धमकी दी वहीं उनके रिश्तेदार अरविंद राय ने भी घर पर धमकाया। किसान ने एएसआई विपदा राय और उसके रिश्तेदार अरविंद राय की डीजीपी कैलाश मकवाना को शिकायत की है। सूखी सेवनिया थाने में भी शिकायत की गई है। गौरतलब है कि जमीन पर कब्जे से संबंधित तहसीलदार के आदेश की प्रति सूखी सेवनिया पुलिस के पास भी है।

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी की पुलिस अधिकारी ने की हिमाकत, मोबाइल से फंसी, DGP तक पहुंचा मामला

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

