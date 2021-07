CBI ने कोर्ट में पेश की PMT 2012 व्यापमं घोटाले की चार्जशीट, चार्जशीट में 73 आरोपी, CBI ने 13 नए आरोपी बनाए

भोपाल/ मध्य प्रदेश के बहुचर्चित PMT-2012 घोटाले में CBI ने बुधवार को चार्जशीट पेश की है। सीबीआई ने विशेष न्यायाधीश नीतिराज सिसौदिया की कोर्ट में 73 लोगों को आरोपी बताते हुए उनके खिलाफ चार्जशीट पेश की है। ये चार्जशीट पूरक चालान है। पेश की गई चार्जशीट में 13 नए आरोपी बनाए गए हैं। इनमें मिडिल मैन (मध्यस्थ), चार पैरेंट्स, तीन वो लोग जो छात्र की जगह बैठकर परीक्षा दे रहे थे और 3 लाभार्थियों को आरोपी माना है। चार्जशीट में व्यापमं के तत्कालीन निदेशक पंकज त्रिवेदी, तत्कालीन वरिष्ठ सिस्टम एनालिस्ट नितिन मोहिंद्रा, तत्कालीन डिप्टी सिस्टम एनालिस्ट अजय कुमार सेन और तत्कालीन प्रोग्रामर सीके मिश्रा का नाम भी शामिल है।

CBI की जांच में सामने आया, इन्हें माना आरोपी

Madhya Pradesh | CBI has submitted chargesheet in court. 592 people were already chargesheeted & CBI has filed chargesheets against 73 more accused at present. The judge has given date from today till August 5 for presence of accused: CBI lawyer Satish Dinkar on Vyapam scam case pic.twitter.com/lJvwDeb3yM