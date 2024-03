एडमिशन के नियम में बड़ा बदलाव, दस्तावेज के बिना मिलेगा प्रवेश, इसी सत्र से चालू हो गई सुविधा

एडमिशन के नियम में बड़ा बदलाव, दस्तावेज के बिना मिलेगा प्रवेश, इसी सत्र से चालू हो गई सुविधा

भोपाल Published: Mar 25, 2024 07:56:06 pm

अब टीसी की झंझट ही खत्म

CBSE has ended the hassle of TC एमपी के कई स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरु हो गई है। प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के लिए टीसी यानि स्थानांतरण प्रमाण पत्र की सबसे ज्यादा जताई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने अब टीसी की झंझट ही खत्म कर दी है।

डिजी लॉकर और अपार आईडी से सत्यापन सीबीएसई ने इसके स्थान पर डिजी लॉकर और अपार आईडी से सत्यापन करने का प्रावधान कर दिया है। इसके तहत अब 11वीं क्लास में बिना टीसी दाखिला ले सकेंगे। नई शिक्षा नीति में इसी सत्र से ये सुविधा चालू कर दी गई है। सीबीएसई के निर्देश के अनुसार अब 11वीं में दाखिला 10वीं के अंक व प्रमाण पत्र के आधार पर होगा। बिना टीसी के ही सीधे 11वीं कक्षा में प्रवेश ले सकेंगे- सीबीएसई ने 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए टीसी (स्थानांतरण प्रमाण पत्र) की व्यवस्था खत्म कर दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत यह प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत अब विद्यार्थी बिना टीसी के ही सीधे 11वीं कक्षा में प्रवेश ले सकेंगे। 2024 के नए सत्र से ही यह व्यवस्था स्कूलों में लागू हो गई है। स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानि टीसी की जगह अपार आईडी और डिजी लॉकर से विद्यार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन होगा। अब 11वीं में दाखिला 10वीं के अंक व प्रमाण पत्र के आधार पर - सीबीएसई के निर्देश के अनुसार अब 11वीं में दाखिला 10वीं के अंक व प्रमाण पत्र के आधार पर होगा। 12वीं के बाद विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए बोर्ड टीसी-माइग्रेशन देगा। इस आधार पर वे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले सकेंगे।