एमपी में दोगुना किया भत्ता, सभी श्रेणी के अधिकारियों, कर्मचारियों को बड़ी सौगात

Allowance - एमपी में कर्मचारियों, अधिकारियों को बड़ी सौगात मिली है। राज्य की मध्य क्षेत्र विद्युत कंपनी ने अपने दिव्यांग कार्मिकों को ये सौगात दी है। कंपनी ने अपने सभी श्रेणी के दिव्यांग कार्मिकों का वाहन भत्ता बढ़ा दिया है। इसे करीब दोगुना कर दिया गया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों के अनुसार नई दरें 1 अप्रैल 2025 से प्रभावशील रहेंगी। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि वाहन या परिवहन भत्ते की स्‍वीकृति संबंधी अन्‍य सभी शर्तें यथावत रहेंगी।