एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 के टाइम टेबल में बदलाव, ये है वजह

12वीं की परीक्षा पूर्व में जारी टाइम टेबल के अनुसार तीन मार्च को और 10वीं की दो मार्च को समाप्त हो रही थीं। संशोधन सिर्फ 12वीं की परीक्षा के टाइम टेबल में किया गया है। 12वीं के तीन मार्च को होने वाले भूगोल, क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर, स्टिल लाइफ एंड डिजाइन, शरीर रचना क्रिया, विज्ञान और स्वास्थ्य के पेपर पांच मार्च को होंगे। शेष टाइम टेबल में कोई बदलाव नहीं है।