रि-डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में बदलाव, नहीं बनेंगे नए ‘ब्रिज’ और ‘अंडरपास’, हटेंगे 9 भवन

कलेक्ट्रेट व इसी तरह के कार्यालय यहां शिफ्ट करने थे, जिससे यहां ट्रैफिक बढ़ने की स्थिति बनती। जनप्रतिनिधियों व रहवासियों के विरोध की वजह से कलेक्ट्रेट व इससे जुड़े अन्य विभागों की शिफ्टिंग को रद्द कर दिया गया है। अब वे पुराने शहर में ही रहेंगे। संभाग स्तर के कुछ कार्यालय यहां लाए जाएंगे। इनसे अब ट्रैफिक की आवाजाही ज्यादा नहीं होगी। ऐसे में प्रोजेक्ट से फिलहाल बड़ी अधोसंरचनाओं को बाहर कर दिया गया है। इससे बजट भी लगभग 50 फीसदी घट गया है।