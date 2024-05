Chardham Yatra Registration: कैसे करें केदारनाथ धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन ? यहां जानिए पूरा प्रोसेस

अगर आप भी चार धाम यात्रा का प्लान बना रहे है तो रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें। इस बार केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए लाखों लोगों ने रजिस्ट्रेशन (Kedarnath Dham Registration) कराया है। पिछली बार की तरह इस बार किसी भी धाम के लिए यात्रियों की संख्या सीमित करने का प्रावधान नहीं है लेकिन जो भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा (Char Dham Yatra 2024) करना चाहता है उसे इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।

Chardham Yatra Registration: कैसे कराएं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यात्री उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट uttarakhandtourism।gov.in या केदारनाथ धाम की आधिकारिक वेबसाइट badrinath-kedarnath।gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ ही touristcareuttarakhand app के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इसके अलावा whatsapp और लैंड लाइन नंबरों पर कॉल करके भी रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। आप उत्तराखंड tourism care की मेल आई डी पर मेल के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

Chardham Yatra Registration: कैसे कराएं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं तो ऑफलाइन विकल्प भी उपलब्ध है। मई के पहले हफ्ते से चारधाम के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की शुरुआत ऋषिकेश और हरिद्वार में चुकी है।पंजीकरण के दौरान सही जानकारी देना ज़रूरी है क्यूंकि गलत जानकारी देने पर पंजीकरण रद्द हो जाएगा।

बता दें कि पिछले साल 56 लाख श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा की थी। बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खुलेंगे। केदारनाथ मंदिर को 20 टन फूलों से सजाया जा रहा है। हेलिकॉप्टर से फूल वहां पहुंचाए जा चुके हैं। उत्तराखंड सरकार ने चारों धामों के कपाट खुलने के अवसर पर हेलिकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराने की घोषणा की है। गुरुवार को 4050 श्रद्धालुओं को लेकर 135 वाहन ऋषिकेश से चारधामों के लिए रवाना हुए।

Chardham Yatra Registration: अब तक 22 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन तीर्थयात्रियों में जबरदस्त उत्साह यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। गुरुवार शाम तक 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पंजीकरण करवा चुके थे। चारधाम यात्रा पंजीकरण बुलेटिन के मुताबिक वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप व वॉट्सऐप के जरिए 22,28,928 पंजीकरण किए गए। सबसे ज्यादा 7.60 लाख पंजीकरण केदारनाथ के लिए हुए हैं, बद्रीनाथ धाम के लिए 6.58 लाख श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया। यमुनोत्री म के लिए 3.44 लाख, गंगोत्री के लिए 3.91 लाख व हेमकुंड साहिब के लिए करीब 46 हजार श्रद्धालु पंजीकरण करवा चुके हैं।