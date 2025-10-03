Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

5 से 9 साल के बच्चों के खून में ‘हाई ट्राइग्लिसराइड्स’, केंद्र सरकार की रिपोर्ट में खुलासा

MP News: राजधानी भोपाल समेत राज्य के विभिन्न जिलों के बच्चों में दिल को बीमार करने वाले पदार्थ की मात्रा अधिक पायी गयी है। चिल्ड्रेन इन इंडिया 2025 की रिपोर्ट के अनुसार यहां के 5 से 9 वर्ष के बच्चों के खून में हाई ट्राइग्लिसराइड्स पाया गया है।

2 min read

भोपाल

image

Avantika Pandey

Oct 03, 2025

Central Government Report High Triglycerides in kids

Central Government Report High Triglycerides in kids (फोटो सोर्स : AI जेनरेटेड)

Central Government Report: राजधानी भोपाल समेत राज्य के विभिन्न जिलों के बच्चों में दिल को बीमार करने वाले पदार्थ की मात्रा अधिक पायी गयी है। चिल्ड्रेन इन इंडिया 2025 की रिपोर्ट के अनुसार यहां के 5 से 9 वर्ष के बच्चों के खून में हाई ट्राइग्लिसराइड्स पाया गया है। इससे हृदय संबंधित बीमारियां और स्ट्रोक का खतरा होता है। राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश में उच्च ट्राइग्लिसराइड्स की दर 35.8 प्रतिशत है। जबकि भोपाल में यह दर लगभग 36 प्रतिशत है। राष्ट्रीय स्तर पर उच्च ट्राइग्लिसराइड्स 34 प्रतिशत बच्चों में में पाया गया।

ऐसे रक्त में बढ़ता है ट्राइग्लिसराइड्स

ट्राइग्लिसराइड्स(Triglycerides in kids) एक प्रकार का लिपिड या वसा है। जब हम खाना खाते हैं, तो शरीर तुरंत जरूरत की ऊर्जा ले लेता है। बची हुई अतिरिक्त कैलोरी (खासकर शर्करा और कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाली) शरीर ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में फैट सेल्स (चर्बी कोशिकाओं) में जमा हो जाती है। ये एक ग्लिसरॉल और तीन फैटी एसिड्स से मिलकर बने होते हैं। शरीर को ऊर्जा संग्रहीत करने में मदद करते हैं। उपवास या जरूरत के समय यह ऊर्जा का स्रोत बनते हैं। इसके स्रोत अधिक कैलोरी युक्त भोजन (ज्यादा तेल, मिठाई, तली चीजें), शराब, मीठे पेय और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट हैं।

यह खतरा

ट्राइग्लिसराइड्स(Triglycerides in kids) बढ़ने से हृदय रोग, स्ट्रोक पैंक्रियाटाइटिस, अग्न्याशय की सूजन, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और डायबिटीज से जुड़ी जटिलताएं होती हैं।

बचाव के उपाय

● संतुलित आहार-फल, सब्ज़ी, दालें, साबुत अनाज, नट्स, दूध और लो-फैट दही दें।

● तली-भुनी और मीठी चीज़े कम करें, पैकेज्ड जूस, सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक न दें।

● हर दिन कम से कम एक घंटे खेलकूद व घर से बाहर गतिविधि ज़रूरी।

ऐसे बढ़ता है ट्राइग्लिसराइड्स

ज्यादा चीनी, तैलीय और जंक फूड, तले स्नैक्स, मीठे पेय से शरीर अतिरिक्त कैलोरी को ट्राइग्लिसराइड्स में बदलकर खून में जमा करता है। मोटे बच्चों में इंसुलिन सही से काम नहीं करता, जिससे लिवर ट्राइग्लिसराइड्स ज्यादा बनाने लगता है।

बच्चों में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने के पीछे मुख्य वजह है गलत खानपान। समय रहते आहार और दिनचर्या सुधारकर इसे रोका जाना ही इससे बचाप का मुख्य उपाय है।- प्रो. डॉ. राजेश टिक्कस, बाल रोग विशेषज्ञ, जीएमसी

ये भी पढ़ें

भोपाल एम्स के ब्लड बैंक से खून चोरी, आउटसोर्स कर्मचारी ने दिया वारदात को अंजाम
भोपाल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Oct 2025 01:51 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 5 से 9 साल के बच्चों के खून में ‘हाई ट्राइग्लिसराइड्स’, केंद्र सरकार की रिपोर्ट में खुलासा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, भावांतर योजना रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें वो सबकुछ जो आप जानना चाहते हैं

Bhawantar Yojana Registration Started From today know the detail
भोपाल

1 हजार शिक्षकों को 2 महीने से नहीं मिला वेतन, कब मिलेगी सैलरी…?

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

नागरिकता साबित करने वाली महिला पर FIR, सभी दस्तावेज थें फर्जी

MP News
भोपाल

मुख्य चल समारोह: आज शाम 5 बजे से बंद रहेंगे कई रास्ते, देखें List

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

मिला एक और मौका… एमपी के इन नर्सिंग कॉलेजों को मिल सकेगी मान्यता

MP Nursing College
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.