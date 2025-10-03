5 से 9 साल के बच्चों के खून में ‘हाई ट्राइग्लिसराइड्स’, केंद्र सरकार की रिपोर्ट में खुलासा

ट्राइग्लिसराइड्स(Triglycerides in kids) एक प्रकार का लिपिड या वसा है। जब हम खाना खाते हैं, तो शरीर तुरंत जरूरत की ऊर्जा ले लेता है। बची हुई अतिरिक्त कैलोरी (खासकर शर्करा और कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाली) शरीर ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में फैट सेल्स (चर्बी कोशिकाओं) में जमा हो जाती है। ये एक ग्लिसरॉल और तीन फैटी एसिड्स से मिलकर बने होते हैं। शरीर को ऊर्जा संग्रहीत करने में मदद करते हैं। उपवास या जरूरत के समय यह ऊर्जा का स्रोत बनते हैं। इसके स्रोत अधिक कैलोरी युक्त भोजन (ज्यादा तेल, मिठाई, तली चीजें), शराब, मीठे पेय और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट हैं।