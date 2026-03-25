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एमपी में 5वीं और 8वीं के रिजल्ट पर बड़ा अपडेट, शिक्षा विभाग ने घोषित की तारीख

Class 5th and 8th results-

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भोपाल

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deepak deewan

Mar 25, 2026

Class 5th and 8th results in MP to be declared on March 25th

Class 5th and 8th results in MP to be declared on March 25th- Demo pic

Class 5th and 8th results- एमपी में 5वीं और 8वीं के रिजल्ट पर बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने इन अहम परीक्षा परिणामों की तारीख घोषित कर दी है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार 5वीं और 8वीं के रिजल्ट 25 मार्च को घोषित किए जाएंगे। दोनों कक्षाओं के परीक्षा परिणाम सुबह 11:30 बजे से विद्यार्थी वेब पोर्टल पर देख सकेंगे। क्यूआर कोड के माध्यम से पोर्टल की लिंक को स्कैन कर सकेंगे।

राज्य शिक्षा केन्द्र, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश द्वारा कक्षा 5वीं एवं 8वीं का परीक्षा परिणाम बुधवार को घो‍षित किया जाएगा। विद्यार्थी सुबह 11.30 बजे से अपना परीक्षा परिणाम www.rskmp.in/result.aspx पोर्टल पर देख सकेंगे।

25 मार्च को परीक्षा परिणाम घोषणा की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से राज्य शिक्षा केन्द्र कार्यालय के सभाकक्ष में

राज्य शिक्षा केंद्र से मिली जानकारी अनुसार 25 मार्च को परीक्षा परिणाम घोषणा की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से राज्य शिक्षा केन्द्र कार्यालय के सभाकक्ष में संचालित की जाएगी। इसके बाद सुबह 11:30 बजे परीक्षा परिणाम पोर्टल पर जारी किया जाएगा।

पोर्टल पर शिक्षक, संस्था प्रमुख अपनी शाला का विद्यार्थीवार परिणाम भी देख सकेंगे

विद्यार्थी, अभिभावक एवं शिक्षकगण राज्य शिक्षा केन्द्र की वेब पोर्टल www.rskmp.in/result.aspx पर अपना रोल नंबर/समग्र आईडी डालकर रिजल्ट देख सकेंगे। साथ ही इसी पोर्टल पर शिक्षक, संस्था प्रमुख अपनी शाला का विद्यार्थीवार परिणाम भी देख सकेंगे। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा वेब पोर्टल की लिंक भी क्यूआर कोड़ के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है।

कक्षा 5वीं एवं 8वीं की परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर कराई गई थी

प्रदेश में कक्षा 5वीं एवं 8वीं की परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर कराई गई थी। यह विगत 20 से 28 फरवरी के बीच हुई थी। जिसमें प्रदेश की शासकीय, अशासकीय शालाओं एवं पंजीकृत मदरसों के कक्षा 5वीं के 12 लाख 76 हज़ार से अधिक तथा कक्षा 8वीं के 10 लाख 92 हज़ार से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए थे।

23 लाख 68 हजार से अधिक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए 322 केंद्र बनाए थे

प्रदेश में लगभग 23 लाख 68 हजार से अधिक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए कुल 322 केन्द्र बनाये गए थे। इन मूल्यांकन केन्द्रों में 1 लाख 10 हज़ार से अधिक मूल्यांकनकर्ताओं के द्वारा अंकों की ऑनलाइन प्रविष्टि पोर्टल पर दर्ज की गई है।

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Updated on:

25 Mar 2026 07:39 am

Published on:

25 Mar 2026 07:38 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में 5वीं और 8वीं के रिजल्ट पर बड़ा अपडेट, शिक्षा विभाग ने घोषित की तारीख

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