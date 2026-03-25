एमपी में 5वीं और 8वीं के रिजल्ट पर बड़ा अपडेट, शिक्षा विभाग ने घोषित की तारीख

Class 5th and 8th results- एमपी में 5वीं और 8वीं के रिजल्ट पर बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने इन अहम परीक्षा परिणामों की तारीख घोषित कर दी है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार 5वीं और 8वीं के रिजल्ट 25 मार्च को घोषित किए जाएंगे। दोनों कक्षाओं के परीक्षा परिणाम सुबह 11:30 बजे से विद्यार्थी वेब पोर्टल पर देख सकेंगे। क्यूआर कोड के माध्यम से पोर्टल की लिंक को स्कैन कर सकेंगे।