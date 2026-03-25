जन्मदिन पर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जाएंगे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

CM Mohan Yadav - मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का 25 मार्च को जन्मदिन है। उनके 62वें जन्म दिवस पर प्रदेशभर के राजनेता, परिचित, मित्र, पार्टी कार्यकर्ता और आमजन शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। इधर जन्मदिन पर बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का बेहद व्यस्त कार्यक्रम है। वे आज वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जाएंगे। यहां वे कछुए रिलीज करेंगे। सीएम मोहन यादव चीतों के पुनर्वास के लिए सॉफ्ट रिलीज बोमा का भूमि-पूजन भी करेंगे। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्यप्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2339 वर्ग किलोमीटर का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। उनके कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन सुबह से ही अलर्ट मोड में है।