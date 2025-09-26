अनूठा मंदिर: यहां माता को अर्पित होते हैं ‘कपड़े-चप्पल’, ‘चश्मा’ और ‘घड़ी’, पूरे किए जाते शौक

मंदिर से जुड़े लोगों का कहना है कि यहां माता रानी बाल स्वरूप में विराजमान है, इसलिए एक छोटी बालिका की तरह यहां माता रानी के सभी शौक पूरे किए जाते हैं। कोलार आम्र विहार पहाड़ी की सुरम्य वादियों में बना महारानी कामेश्वरी शक्तिपीठ मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहां नवरात्र के साथ-साथ आम दिनों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहां महारानी कामेश्वरी बाल स्वरूप में विराजमान है। माता के दर्शन करने के लिए यहां पर तांता लगा रहता है। लेकिन जब नवरात्र की बात होती है तो यहां पर भक्तों को काफी भीड़ बढ़ जाती है।