एमपी के वरिष्ठ अधिकारियों को मिलेगा बड़ा दायित्व, प्रमोशन की राह खुली

MP IPS - मध्यप्रदेश में पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रमोशन की राह खुल गई है। उन्हें जल्द ही बड़ा दायित्व सौंपा जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह ऐलान किया है। भोपाल में MP IPS सर्विस मीट 2026 के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के पुलिस अधिकारियों के प्रमोशन का रास्ता निकाल लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि एमपी पुलिस को जल्द ही पदोन्नति की स्वीकृति की खबर मिलेगी। उन्होंने नए पुलिसकर्मियों की भी जल्द भर्ती की घोषणा की।