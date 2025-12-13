13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

वर्ल्डकप जितानेवाली महिला क्रिकेटरों पर पैसों की बरसात, 25-25 लाख रुपए देने का ऐलान

MP cricketers- वर्ल्डकप विजेता ब्लाइंड महिला क्रिकेटरों ने सीएम मोहन यादव से मुलाकात की

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Dec 13, 2025

CM announces Rs 25 lakh each for MP's World Cup-winning women cricketers

एमपी की वर्ल्डकप विजेता महिला क्रिकेटरों को 25-25 लाख रुपए देने का सीएम का ऐलान- image mp jansampark

MP Cricketers- भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने टी-20 वर्ल्डकप क्रिकेट (ब्लाइंड) जीता है। इस विश्व विजेता टीम में मध्यप्रदेश की तीन खिलाड़ी भी शामिल रहीं। प्रदेश की इन तीनों महिला क्रिकेटरों को 25-25 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह ऐलान किया। उन्होंने तीन कोच को भी एक-एक लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश की विश्व विजेता खिलाड़ियों और कोच से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश का नाम रौशन करने वाली तीनों खिलाड़ियों की पढ़ाई और कोचिंग आदि की व्यवस्था भी राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से शनिवार को ब्लाइंड विमेंस टी-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल जीतने वाली भारतीय टीम में शामिल मध्यप्रदेश की तीन महिला खिलाड़ियों ने भेंट की। विश्व विजेता टीम की सुनीता सराठे, सुषमा पटेल और दुर्गा येवले ने अपने कोच के साथ सीएम से मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में मुलाकात की।

तीनों खिलाड़ियों को 25-25 लाख

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि विश्व कप जीतना अहम उपलब्धि है। इसके लिए प्रदेश की तीनों खिलाड़ियों को प्रोत्साहन स्वरूप 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसमें से 10-10 लाख रुपए नगद दिए जाएंगे जबकि 15-15 लाख रुपए तीनों महिला क्रिकेटरों को फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में प्राप्त होंगे।

तीनों कोच को भी एक-एक लाख रुपए

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महिला खिलाड़ियों के कोच सोनु गोलकर, ओमप्रकाश पाल और दीपक पाहड़े को भी एक-एक लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। उन्होंने तीनों खिलाड़ियों और तीनों कोच का ट्राफी और अंगवस्त्रम भेंट कर सम्मान किया।

बता दें कि भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने महिला टी-20 वर्ल्ड कप क्रिकेट 2025 जीता है। फाइनल में नेपाल को हराकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी। महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम में प्रदेश की तीन प्रतिभावान खिलाड़ी शामिल थीं। नर्मदापुरम की ऑलराउंडर सुनीता सराठे, दमोह की सुषमा पटेल और विकेटकीपर-बेट्समेन के रूप में खेलने वाली बैतूल की दुर्गा येवले ने भारतीय टीम की जीत में अहम योगदान दिया।

ये भी पढ़ें

एमपी में मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों के बीच सीएम का बड़ा फैसला, मंत्रियों को किया तलब, मची हलचल
भोपाल
सीएम मोहन यादव करेंगे मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

13 Dec 2025 07:54 pm

Published on:

13 Dec 2025 07:22 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / वर्ल्डकप जितानेवाली महिला क्रिकेटरों पर पैसों की बरसात, 25-25 लाख रुपए देने का ऐलान

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मूंग खरीदी, लैंड पूलिंग, सोयाबीन खरीदी पर माननी पड़ी हमारी बात, जीतू पटवारी का बड़ा दावा

Exclusive interview with MP Congress State President Jitu Patwari
भोपाल

एमपी में मंत्री पर सख्ती, बीजेपी संगठन ने मांगी सफाई, बढ़ गई मायूसी

BJP organization has sought an explanation from Minister of State Pratima Bagri
भोपाल

कांग्रेस नेता ने दी शुभकामनाएं, बोले- शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय अध्यक्ष बनें तो अच्छा

BJP National President shivraj singh chouhan
भोपाल

ISI के रडार पर ‘शिवराज सिंह चौहान’! गृह मंत्रालय ने दिया इनपुट

shivraj-singh chouhan
भोपाल

रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, काचिगुड़ा से मदार के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

Indian Railways
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.