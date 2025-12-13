वर्ल्डकप जितानेवाली महिला क्रिकेटरों पर पैसों की बरसात, 25-25 लाख रुपए देने का ऐलान

MP Cricketers- भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने टी-20 वर्ल्डकप क्रिकेट (ब्लाइंड) जीता है। इस विश्व विजेता टीम में मध्यप्रदेश की तीन खिलाड़ी भी शामिल रहीं। प्रदेश की इन तीनों महिला क्रिकेटरों को 25-25 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह ऐलान किया। उन्होंने तीन कोच को भी एक-एक लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश की विश्व विजेता खिलाड़ियों और कोच से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश का नाम रौशन करने वाली तीनों खिलाड़ियों की पढ़ाई और कोचिंग आदि की व्यवस्था भी राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।