वर्ल्डकप जितानेवाली महिला क्रिकेटरों पर पैसों की बरसात, 25-25 लाख रुपए देने का ऐलान

एमपी की वर्ल्डकप विजेता महिला क्रिकेटरों को 25-25 लाख रुपए देने का सीएम का ऐलान- image mp jansampark
MP Cricketers- भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने टी-20 वर्ल्डकप क्रिकेट (ब्लाइंड) जीता है। इस विश्व विजेता टीम में मध्यप्रदेश की तीन खिलाड़ी भी शामिल रहीं। प्रदेश की इन तीनों महिला क्रिकेटरों को 25-25 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह ऐलान किया। उन्होंने तीन कोच को भी एक-एक लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश की विश्व विजेता खिलाड़ियों और कोच से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश का नाम रौशन करने वाली तीनों खिलाड़ियों की पढ़ाई और कोचिंग आदि की व्यवस्था भी राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से शनिवार को ब्लाइंड विमेंस टी-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल जीतने वाली भारतीय टीम में शामिल मध्यप्रदेश की तीन महिला खिलाड़ियों ने भेंट की। विश्व विजेता टीम की सुनीता सराठे, सुषमा पटेल और दुर्गा येवले ने अपने कोच के साथ सीएम से मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में मुलाकात की।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि विश्व कप जीतना अहम उपलब्धि है। इसके लिए प्रदेश की तीनों खिलाड़ियों को प्रोत्साहन स्वरूप 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसमें से 10-10 लाख रुपए नगद दिए जाएंगे जबकि 15-15 लाख रुपए तीनों महिला क्रिकेटरों को फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में प्राप्त होंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महिला खिलाड़ियों के कोच सोनु गोलकर, ओमप्रकाश पाल और दीपक पाहड़े को भी एक-एक लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। उन्होंने तीनों खिलाड़ियों और तीनों कोच का ट्राफी और अंगवस्त्रम भेंट कर सम्मान किया।
बता दें कि भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने महिला टी-20 वर्ल्ड कप क्रिकेट 2025 जीता है। फाइनल में नेपाल को हराकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी। महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम में प्रदेश की तीन प्रतिभावान खिलाड़ी शामिल थीं। नर्मदापुरम की ऑलराउंडर सुनीता सराठे, दमोह की सुषमा पटेल और विकेटकीपर-बेट्समेन के रूप में खेलने वाली बैतूल की दुर्गा येवले ने भारतीय टीम की जीत में अहम योगदान दिया।
