एमपी में पहाड़ियों के बीच बनी विशाल 5 स्टार होटल, सीएम ने किया शुभारंभ

CM Mohan Yadav- एमपी के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज यानि 19 नवंबर को छतरपुर, सतना और पन्ना जिलों के दौरे पर हैं। वे तीनों जिलों में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमिपूजन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सुबह करीब 10:35 बजे भोपाल स्टेट हेंगर से छतरपुर के राजनगर विधानसभा क्षेत्र के नादिया बैहर के लिए रवाना हुए। उन्होंने चंद्रनगर के 5 सितारा होटल राजगढ़ पैलेस का लोकार्पण किया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि 5 स्टार लग्जरी होटल से प्रदेश सहित जिले में पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। देश के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी हमारी समृद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक धरोहर और वन्य प्राणी पर्यटन की ओर आकर्षित होंगे।