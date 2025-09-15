एमपी में इंजीनियर्स को बड़ी सौगात, सीएम ने रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित करने का ऐलान किया

CM Mohan Yadav- देशभर की तरह मध्यप्रदेश में भी भारत के महान अभियंता सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती समारोहपूर्वक मनाई गई। इस मौके पर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ। लोक कल्याण से लोक निर्माण के संकल्प के साथ आयोजित कार्यक्रम का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। उन्होंने सर विश्वेश्वरैया के चित्र पर माल्यार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम में इंजीनियर्स के लिए बड़ी घोषणा की। उनके लिए प्रदेश में रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित करने का ऐलान किया।