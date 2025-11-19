एमपी में बनेगी नई नगर परिषद, सीएम मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान

नई शाहनगर नगर परिषद बनाने का सीएम मोहन यादव का ऐलान
CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश में नगर परिषदों की संख्या बढ़नेवाली है। यहां एक नई परिषद का गठन होगा। सीएम मोहन यादव ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने पन्ना जिले में नई नगर परिषद बनाने की घोषणा की। सीएम मोहन यादव ने कहा कि जीआई टैग मिलने से पन्ना डायमंड को वैश्विक पहचान मिल गई है। पन्ना डायमंड अब एक ब्रांड बन गया है जिससे निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। उन्होंने कहा कि पन्ना जिले को प्रदेश को डायमंड स्टेट और टाइगर स्टेट का दर्जा दिलाने का श्रेय है। जिले ने खुद के साथ मध्यप्रदेश को भी गौरवान्वित किया है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार को पन्ना जिले की पवई विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत शाहनगर पहुंचे। यहां आयोजित हितग्राही सम्मेलन में उन्होंने करीब 83 करोड़ रूपए की लागत के 14 विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमिपूजन किया।
सीएम डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यहां के हीरों को अब पूरी दुनिया 'पन्ना डायमंड' के नाम से ही जानेगी। 'पन्ना डायमंड' अब एक ब्रांड के रूप में उभर रहा है। इससे न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में पहचान बढ़ेगी, बल्कि वैल्यू-चेन, माइनिंग, प्रोसेसिंग, एक्सपोर्ट और जेम-आधारित उद्योग, सबमें निवेश के नए अवसर सामने आएंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार पन्ना में 15 करोड़ की लागत से डायमंड बिजनेस पार्क तैयार कर रही है। इसके साथ बड़ागांव में 40 हेक्टेयर क्षेत्र में औद्योगिक पार्क विकसित किया जा रहा है। वर्षों से बंद पड़ी एनएमडीसी परियोजना को पुनः प्रारंभ कराया जिससे बड़े स्तर पर हीरों का खनन एक बार फिर प्रारंभ हो चुका है।
सीएम ने कहा कि केन-बेतवा राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना जिले के विकास को नया रूप देगी। उन्होंने कहा कि पन्ना टाइगर रिज़र्व वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के बड़े केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। सीएम मोहन यादव ने बताया कि पन्ना में मेडिकल कॉलेज के लिए करीब 25 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है। संबंधित निवेशक के साथ एमओयू भी हो चुका है।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अनेक घोषणाएं कीं। उन्होंने ग्राम पंचायत शाहनगर को नगर परिषद बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग के अनुरूप शाहनगर को जल्द ही नगर परिषद बना दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शाहनगर ब्लॉक में दो अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र खोलने, रैपुरा में नया महाविद्यालय खोलने की भी घोषणा की। करीब 135 करोड़ की लागत से टिकरिया-रीठी वाया खमरिया रोड बनाने, शाहनगर-बोरी-चमरईया सड़क चौड़ी करने, पुराने बांधों की नहरों का सर्वे कराकर मरम्मत और जीर्णोद्धार की घोषणा की। पवई और शाहनगर महाविद्यालय में विधि व विज्ञान संकाय शुरु करने तथा शाहनगर के बंद उद्योग फिर से शुरू कराने का भी ऐलान किया।
