Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में बनेगी नई नगर परिषद, सीएम मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान

CM Mohan yadav- नगर परिषद की संख्या में होेगी बढ़ोत्तरी, नई शाहनगर नगर परिषद बनाने का सीएम मोहन यादव का ऐलान

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Nov 19, 2025

CM Mohan Yadav announces creation of new Shahnagar Municipal Council in MP

नई शाहनगर नगर परिषद बनाने का सीएम मोहन यादव का ऐलान

CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश में नगर परिषदों की संख्या बढ़नेवाली है। यहां एक नई परिषद का गठन होगा। सीएम मोहन यादव ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने पन्ना जिले में नई नगर परिषद बनाने की घोषणा की। सीएम मोहन यादव ने कहा कि जीआई टैग मिलने से पन्ना डायमंड को वैश्विक पहचान मिल गई है। पन्ना डायमंड अब एक ब्रांड बन गया है जिससे निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। उन्होंने कहा कि पन्ना जिले को प्रदेश को डायमंड स्टेट और टाइगर स्टेट का दर्जा दिलाने का श्रेय है। जिले ने खुद के साथ मध्यप्रदेश को भी गौरवान्वित किया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार को पन्ना जिले की पवई विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत शाहनगर पहुंचे। यहां आयोजित हितग्राही सम्मेलन में उन्होंने करीब 83 करोड़ रूपए की लागत के 14 विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमिपूजन किया।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यहां के हीरों को अब पूरी दुनिया 'पन्ना डायमंड' के नाम से ही जानेगी। 'पन्ना डायमंड' अब एक ब्रांड के रूप में उभर रहा है। इससे न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में पहचान बढ़ेगी, बल्कि वैल्यू-चेन, माइनिंग, प्रोसेसिंग, एक्सपोर्ट और जेम-आधारित उद्योग, सबमें निवेश के नए अवसर सामने आएंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार पन्ना में 15 करोड़ की लागत से डायमंड बिजनेस पार्क तैयार कर रही है। इसके साथ बड़ागांव में 40 हेक्टेयर क्षेत्र में औद्योगिक पार्क विकसित किया जा रहा है। वर्षों से बंद पड़ी एनएमडीसी परियोजना को पुनः प्रारंभ कराया जिससे बड़े स्तर पर हीरों का खनन एक बार फिर प्रारंभ हो चुका है।

सीएम ने कहा कि केन-बेतवा राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना जिले के विकास को नया रूप देगी। उन्होंने कहा कि पन्ना टाइगर रिज़र्व वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के बड़े केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। सीएम मोहन यादव ने बताया कि पन्ना में मेडिकल कॉलेज के लिए करीब 25 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है। संबंधित निवेशक के साथ एमओयू भी हो चुका है।

नई नगर परिषद का ऐलान

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अनेक घोषणाएं कीं। उन्होंने ग्राम पंचायत शाहनगर को नगर परिषद बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग के अनुरूप शाहनगर को जल्द ही नगर परिषद बना दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शाहनगर ब्लॉक में दो अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र खोलने, रैपुरा में नया महाविद्यालय खोलने की भी घोषणा की। करीब 135 करोड़ की लागत से टिकरिया-रीठी वाया खमरिया रोड बनाने, शाहनगर-बोरी-चमरईया सड़क चौड़ी करने, पुराने बांधों की नहरों का सर्वे कराकर मरम्मत और जीर्णोद्धार की घोषणा की। पवई और शाहनगर महाविद्यालय में विधि व विज्ञान संकाय शुरु करने तथा शाहनगर के बंद उद्योग फिर से शुरू कराने का भी ऐलान किया।

ये भी पढ़ें

एमपी में गंदा धंधा, महाराष्ट्र से लग्जरी कारों से आकर लाखों उड़ा रहे बिजनेसमेन
भोपाल
Several employees suspended and two policemen dismissed in MP

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

19 Nov 2025 08:24 pm

Published on:

19 Nov 2025 08:23 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में बनेगी नई नगर परिषद, सीएम मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में बढ़ेगा शिक्षकों का कोष, स्कूल शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान

School Education Minister's big announcement to increase teacher funding in MP
भोपाल

भोपाल, इंदौर और ग्वालियर के कलेक्टरों को दिल्ली से पड़ी फटकार, मिली ‘चेतावनी’

BHOPAL NEWS
भोपाल

एमपी में 121 आरक्षित पदों पर एक भी नियुक्ति नहीं होने पर बवाल, कांग्रेस ने जताई आ​पत्ति

Congress expresses objection over non-appointment to 121 reserved posts in MP
भोपाल

SBI से 1266 करोड़ की धोखाधड़ी, भोपाल ED ने दुबई में 51 करोड़ की संपत्ति की कुर्क

FILE PHOTO
भोपाल

‘हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी’ ने नहीं दिए रुपए, उपभोक्ता फोरम ने दिलाए 5 लाख

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.