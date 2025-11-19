एमपी में बनेगी नई नगर परिषद, सीएम मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अनेक घोषणाएं कीं। उन्होंने ग्राम पंचायत शाहनगर को नगर परिषद बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग के अनुरूप शाहनगर को जल्द ही नगर परिषद बना दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शाहनगर ब्लॉक में दो अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र खोलने, रैपुरा में नया महाविद्यालय खोलने की भी घोषणा की। करीब 135 करोड़ की लागत से टिकरिया-रीठी वाया खमरिया रोड बनाने, शाहनगर-बोरी-चमरईया सड़क चौड़ी करने, पुराने बांधों की नहरों का सर्वे कराकर मरम्मत और जीर्णोद्धार की घोषणा की। पवई और शाहनगर महाविद्यालय में विधि व विज्ञान संकाय शुरु करने तथा शाहनगर के बंद उद्योग फिर से शुरू कराने का भी ऐलान किया।