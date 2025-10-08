Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

फिर दिल्ली पहुंचे सीएम मोहन यादव, गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात

CM Mohan Yadav- एमपी के सीएम मोहन यादव एक बार फिर दिल्ली पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की।

भोपाल

Oct 08, 2025

CM Mohan Yadav- एमपी के सीएम मोहन यादव एक बार फिर दिल्ली पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सीएम मोहन यादव ने गृहमंत्री अमित शाह से मध्यप्रदेश के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने इस संबंध में ट्वीट भी किया और गृहमंत्री अमित शाह के साथ अपनी फोटो पोस्ट की।

सीएम डॉ. मोहन यादव बुधवार को अचानक दिल्ली जा पहुंचे। उन्होंने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सीएम मोहन यादव गृह मंत्री के निवास पर पहुंचे। सीएम ने अमित शाह से एमपी के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। बाद में उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से अपनी मुलाकात के संबंध में ट्वीट करते हुए उनके साथ अपनी फोटो शेयर की। सीएम मोहन यादव ने अपने एक्स हेंडल पर लिखा-

नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री @AmitShahजी से भेंट की।

इस अवसर पर मध्यप्रदेश के विकास से संबंधित विषयों पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया।

08 Oct 2025 05:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / फिर दिल्ली पहुंचे सीएम मोहन यादव, गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

