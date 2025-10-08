फिर दिल्ली पहुंचे सीएम मोहन यादव, गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात

सीएम डॉ. मोहन यादव बुधवार को अचानक दिल्ली जा पहुंचे। उन्होंने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सीएम मोहन यादव गृह मंत्री के निवास पर पहुंचे। सीएम ने अमित शाह से एमपी के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। बाद में उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से अपनी मुलाकात के संबंध में ट्वीट करते हुए उनके साथ अपनी फोटो शेयर की। सीएम मोहन यादव ने अपने एक्स हेंडल पर लिखा-