भोपाल में बीजेपी नेत्री पर हमला, सड़क पर खुलेआम घेरकर मारा

BJP leader surrounded and attacked in Bhopal in public on the road (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)
Bhopal BJP- एमपी में आपराधिक तत्वों के हौसले इतने बुलंद हैं कि राजधानी भोपाल में ही सत्तारुढ़ बीजेपी की एक नेत्री पर हमला किया गया है। उन्हें सड़क पर खुलेआम घेरकर मारा। बीेजेपी नेत्री के साथ यह मारपीट एक समाज विशेष के लोगों ने की। उनपर जमकर लात घूंसे बरसाए गए। आसपास के लोगों ने हमलावरों को हटाकर बमुश्किल उनकी जान बचाई। मामले की पुलिस को शिकायत की गई है। बीजेपी नेत्री की शिकायत पर पुलिस ने आधा दर्जन आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है हालांकि अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है।
भोपाल की बीजेपी नेत्री बिलखिरिया मंडल की महामंत्री शकुन शर्मा के साथ सड़क पर खुलेआम मारपीट की गई। सूखी सेवनिया इलाके के सिद्ध नगर कॉलोनी में यह वारदात हुई। शकुन शर्मा ने गुर्जर समाज के एक परिवार पर उनपर हमला करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि गुर्जर समाज के कुछ लोगों ने कॉलोनी के शिव मंदिर पर कब्जा कर लिया है और वहां बाह्मणों को जाने और पूजा करने से रोका जा रहा है।
पीड़िता शकुन शर्मा ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि गुर्जर समाज के कुछ लोग शिवजी के मंदिर में बाह्मणों को पूजा अर्चना नहीं करने दे रहे हैं। इससे विवाद हो रहे हैं। अष्टमी के दिन भी एक ब्राहमण परिवार को मारा गया था। मुझ पर भी इसी बात को लेकर हमला किया।
बीजेपी नेत्री शकुन शर्मा के मुताबिक शुक्रवार शाम को मंदिर जा रही थी तो गुर्जर परिवार गालियां बकने लगा। विरोध करने पर मारपीट पर उतारु हो गया तो मैंने भागकर घर लॉक कर खुद को बचाया और पुलिस को सूचना दी। थाने में शिकायत दर्ज कराने निकली तो आरोपी अनुराग गुर्जर, बलराम गुर्जर, अन्नू गुर्जर, सुनील गुर्जर, गीता गुर्जर आदि ने मुझपर हमला कर दिया। खूब लात घूंसे मारे।
शकुन शर्मा की शिकायत पर सूखी सेवनिया पुलिस ने 6 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। थाना प्रभारी रामबाबू चौधरी के मुताबिक दोनों पक्षों में पुराना विवाद चल रहा है। इधर बीजेपी नेत्री ने पुलिस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि आरोपी मुझे यहां से भगाने के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं।
