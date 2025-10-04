भोपाल में बीजेपी नेत्री पर हमला, सड़क पर खुलेआम घेरकर मारा

Bhopal BJP- एमपी में आपराधिक तत्वों के हौसले इतने बुलंद हैं कि राजधानी भोपाल में ही सत्तारुढ़ बीजेपी की एक नेत्री पर हमला किया गया है। उन्हें सड़क पर खुलेआम घेरकर मारा। बीेजेपी नेत्री के साथ यह मारपीट एक समाज विशेष के लोगों ने की। उनपर जमकर लात घूंसे बरसाए गए। आसपास के लोगों ने हमलावरों को हटाकर बमुश्किल उनकी जान बचाई। मामले की पुलिस को शिकायत की गई है। बीजेपी नेत्री की शिकायत पर पुलिस ने आधा दर्जन आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है हालांकि अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है।