एमपी के वरिष्ठ बीजेपी नेता को बताया दुष्कर्मी, कांग्रेस ने कहा- कभी भी मंत्रिमंडल से हो सकते हैं बाहर

Sajjan Singh Verma Kailash Vijayvargiya Case- मध्यप्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेता और केबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

2 min read

इंदौर

image

deepak deewan

Oct 04, 2025

Sajjan Singh Verma attacks senior MP BJP leader Kailash Vijayvargiya

Sajjan Singh Verma attacks senior MP BJP leader Kailash Vijayvargiya

Sajjan Singh Verma Kailash Vijayvargiya Case- मध्यप्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेता और केबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। प्रदेश के पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता सज्जनसिंह वर्मा ने उनपर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री ने कैलाश विजयवर्गीय को राजनीति का रावण बताया। सज्जन सिंह वर्मा ने उनपर करोड़ों के घोटाले का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि बाप-बेटे भ्रष्टाचार का माल दबाकर बैठे हैं। इतना ही नहीं; पूर्व मंत्री सज्जनसिंह वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में चले केस का जिक्र करते हुए केबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को दुष्कर्मी कहा और इस संबंध में मानहानि का केस करने की चुनौती भी दी। कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्हें कभी भी मंत्रिमंडल से बाहर किया जा सकता है।

प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा पहले भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता व राज्य के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर कई विवादित टिप्पणियां कर चुके हैं। इंदौर में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए विजयवर्गीय को रावण, भ्रष्टाचारी, दुष्कर्मी करार दिया। सज्जनसिंह वर्मा के इस बयान पर अभी तक मंत्री कैलाश विजयवर्गीय या बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

पूर्व मंत्री सज्ज्नसिंह वर्मा ने कहा- कैलाश विजयवर्गीय और उनके परिवार ने भ्रष्टाचार से खूब माल कमाया है। ईडी के छापों ने पोल खोल दी है। अभी और नाम सामने आएंगे। सज्जनसिंह वर्मा ने कैलाश विजयवर्गीय को दुष्कर्मी कहा। उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे को मैंने पहले ही उठाया था, अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। मैं गलत हूं तो मानहानि का दावा कर दें।

विजयवर्गीय को कभी भी मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है

कांग्रेस नेता ने कहा- कैलाश विजयवर्गीय जैसे घृणित लोग राजनीति के रावण के रूप हैं। उन्होंने महिलाओं पर विजयवर्गीय की बयानबाजी को आपत्तिजनक और अनावश्यक बताते हुए कहा कि घृणित विचार आदमी को विकार की ओर ले जाते हैं। सज्जनसिंह वर्मा ने कैलाश विजयवर्गीय को सलाह दी कि अब जीवन का आखिरी दौर है, उसे अच्छे से जियो। कांग्रेस नेता सज्जनसिंह वर्मा ने यह भी कहा कि कैलाश विजयवर्गीय को कभी भी मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है।

एमपी में तीन जातियों की खुली लॉटरी, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों में होगी सीधी भर्ती
भोपाल

दालें महंगी, मूंग के भाव आसमान पर, बढ़ने वाली हैं तेल की कीमतें

MP News
इंदौर

करवा चौथ से पहले सोना-चांदी की कीमतें ‘धड़ाम’, सस्ते हुए गहने, जानें आज के रेट

gold silver rate today new rate
इंदौर

60 दिन में NHAI देगा मुआवजा, जांच के बाद आदेश जारी

NHAI will pay compensation
इंदौर

एमपी में 40000 की रिश्वत लेते सहायक राजस्व अधिकारी और प्रभारी बिल कलेक्टर पकड़ाए

indore news
इंदौर

हे भगवान…रावण की जगह प्रभु श्रीराम के पुतले का दहन, इंदौर में विरोध तेज

इंदौर
