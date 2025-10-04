एमपी के वरिष्ठ बीजेपी नेता को बताया दुष्कर्मी, कांग्रेस ने कहा- कभी भी मंत्रिमंडल से हो सकते हैं बाहर

Sajjan Singh Verma Kailash Vijayvargiya Case- मध्यप्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेता और केबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। प्रदेश के पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता सज्जनसिंह वर्मा ने उनपर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री ने कैलाश विजयवर्गीय को राजनीति का रावण बताया। सज्जन सिंह वर्मा ने उनपर करोड़ों के घोटाले का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि बाप-बेटे भ्रष्टाचार का माल दबाकर बैठे हैं। इतना ही नहीं; पूर्व मंत्री सज्जनसिंह वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में चले केस का जिक्र करते हुए केबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को दुष्कर्मी कहा और इस संबंध में मानहानि का केस करने की चुनौती भी दी। कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्हें कभी भी मंत्रिमंडल से बाहर किया जा सकता है।