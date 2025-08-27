एमपी के सीएम ने ऐसा क्या खास खाया कि याद आ गई बारिश, एक्स पर पोस्ट कर दिया वीडियो

CM Mohan Yadav- बरसात का मौसम हो और दिनभर की व्यस्तता की वजह से तन-मन कुछ थका हुआ सा हो…ऐसे में कहीं गरमागरम कचौरियां बनती दिख जाएं तो भला कौन खुद को रोक सकेगा! कुछ ऐसा ही हाल सीएम मोहन यादव का भी हुआ। बुधवार को वे उज्जैन में थे तो वहां की एक फेमस दुकान पर जा पहुंचे और कुर्रमकुर्रम कचौरियों का स्वाद चखा। यहां वोकल फॉर लोकल की भी बात की। सीएम मोहन यादव ने लोगों से स्वदेशी अपनाने की गुजारिश की। उन्होंने कचौरियां खाते हुए अपना वीडियो एक्स हेंडल पर भी पोस्ट कर दिया।