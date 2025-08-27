Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

एमपी के सीएम ने ऐसा क्या खास खाया कि याद आ गई बारिश, एक्स पर पोस्ट कर दिया वीडियो

CM Mohan Yadav- बरसात का मौसम हो और दिनभर की व्यस्तता की वजह से तन-मन कुछ थका हुआ सा हो…ऐसे में कहीं गरमागरम कचौरियां बनती दिख जाएं तो भला कौन खुद को रोक सकेगा!

भोपाल

deepak deewan

Aug 27, 2025

CM Mohan Yadav ate Kachori in the rain in Ujjain
CM Mohan Yadav ate Kachori in the rain in Ujjain

CM Mohan Yadav- बरसात का मौसम हो और दिनभर की व्यस्तता की वजह से तन-मन कुछ थका हुआ सा हो…ऐसे में कहीं गरमागरम कचौरियां बनती दिख जाएं तो भला कौन खुद को रोक सकेगा! कुछ ऐसा ही हाल सीएम मोहन यादव का भी हुआ। बुधवार को वे उज्जैन में थे तो वहां की एक फेमस दुकान पर जा पहुंचे और कुर्रमकुर्रम कचौरियों का स्वाद चखा। यहां वोकल फॉर लोकल की भी बात की। सीएम मोहन यादव ने लोगों से स्वदेशी अपनाने की गुजारिश की। उन्होंने कचौरियां खाते हुए अपना वीडियो एक्स हेंडल पर भी पोस्ट कर दिया।

उज्जैन की होटल अंजुश्री में दूसरे ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव 'रूहMantic' का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दीप प्रज्ज्वलन कर इस कॉन्क्लेव का विधिवत् शुभारंभ किया। कॉन्क्लेव में फेथ एंड फ्लो पुस्तक का विमोचन भी किया गया।

ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव के अलावा सीएम मोहन यादव ने अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत की। उज्जैन प्रवास के दौरान वे अचानक एक दुकान पर जा पहुंचे और दोने में कचौरियां लेकर स्वाद ले लेकर खाईं। सीएम मोहन यादव बाकायदा अपना कारकेड रुकवाकर कचौरी का लुत्प उठाने दुकान पर पहुंचे थे। कचौरी के स्वाद की उन्होंने खूब प्रशंसा की और दुकानदार से भी बातचीत की।

सीएम मोहन यादव कचौरियां खाने उज्जैन के ढाबा रोड स्थित प्रसिद्ध श्री सांवरिया कचौरी भंडार पर पहुंचे थे। उन्होंने दुकान पर लोगों से लोकल उत्पादों को प्राथमिकता देकर प्रोत्साहन देने का आग्रह किया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी।

बारिश की फुहार, उज्जैन का अपनत्व, कचौरी का स्वाद…

सीएम मोहन यादव ने उज्जैन में कचौरी खाने पर ट्वीट भी किया। एक्स हेंडल पर वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा-
बारिश की फुहार,
उज्जैन का अपनत्व
कचौरी का स्वाद…।

Published on:

27 Aug 2025 08:20 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के सीएम ने ऐसा क्या खास खाया कि याद आ गई बारिश, एक्स पर पोस्ट कर दिया वीडियो

