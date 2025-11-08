एमपी के पचमढ़ी में छुट्टियां बिताने क्यों आए राहुल गांधी, सीएम मोहन यादव ने खोला राज

CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश में शनिवार का दिन राजनैतिक रूप से अहम रहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एमपी कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के शिविर के लिए पचमढ़ी पहुंचे जबकि प्रदेश के सीएम मोहन यादव चुनाव प्रचार करने बिहार पहुंचे। उन्होंने वहां एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में कई जनसभाएं लीं। सीएम मोहन यादव ने कहा कि महाभारत का जिक्र करते हुए कहा कि पांडवों के साथ भगवान श्रीकृष्ण खड़े थे तो उनकी जीत तय थी। ऐसे ही यहां एनडीए की जीत सुनिश्चित है। सीएम मोहन यादव ने बिहार की जनसभाओं में राहुल गांधी के पचमढ़ी जाने पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल चुनाव से पहले ही हार मान चुके हैं ​इसलिए छुट्टियां बिताने चले गए।