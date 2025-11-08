एमपी के पचमढ़ी में छुट्टियां बिताने क्यों आए राहुल गांधी, सीएम मोहन यादव ने खोला राज

CM Mohan Yadav attacks Rahul Gandhi's Pachmarhi visit
CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश में शनिवार का दिन राजनैतिक रूप से अहम रहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एमपी कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के शिविर के लिए पचमढ़ी पहुंचे जबकि प्रदेश के सीएम मोहन यादव चुनाव प्रचार करने बिहार पहुंचे। उन्होंने वहां एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में कई जनसभाएं लीं। सीएम मोहन यादव ने कहा कि महाभारत का जिक्र करते हुए कहा कि पांडवों के साथ भगवान श्रीकृष्ण खड़े थे तो उनकी जीत तय थी। ऐसे ही यहां एनडीए की जीत सुनिश्चित है। सीएम मोहन यादव ने बिहार की जनसभाओं में राहुल गांधी के पचमढ़ी जाने पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल चुनाव से पहले ही हार मान चुके हैं इसलिए छुट्टियां बिताने चले गए।
एमपी के सीएम मोहन यादव को बिहार चुनाव के लिए बीजेपी हाईकमान ने स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है। वे इसके लिए कई बार बिहार जा भी चुके हैं। शनिवार को भी सीएम मोहन यादव चुनाव प्रचार के लिए बिहार पहुंचे। उन्होंने
बांका के बेलहर में, मोतिहारी के पिपरा और गयाजी के बोध गया विधानसभा में एनडीएम उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभाओं को संबोधित किया।
बिहार के बांका जिले के बेलहर विधानसभा क्षेत्र में सीएम मोहन यादव ने NDA प्रत्याशी मनोज यादव के समर्थन में जनसभा ली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से जोड़ी के रूप में मजबूती के साथ सभी वर्गों के कल्याण के लिए सरकार चला रहे हैं।
सीएम मोहन यादव ने जनसभा में कहा कि पांडवों के साथ भगवान श्रीकृष्ण खड़े थे तो उनकी जीत तय थी। बिहार में भी हमारे पांच नेता- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी एकजुट हैं। NDA की विजय अटल है।
बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस और राहुल गांधी की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने विशेषतौर पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पचमढ़ी दौरे को लेकर तंज कसा। सीएम मोहन यादव ने कहा कि
कांग्रेस के लोगों ने चुनाव से पहले ही हार मान ली, उसका उदाहरण देखिए कि राहुल गांधी मध्यप्रदेश के पचमढ़ी में छुट्टियां बिताने गए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में आने का दम ही नहीं है, इसलिए पहले ही मैदान छोड़ दिया। सीएम मोहन यादव ने राहुल गांधी को दूल्हा बताते हुए कहा कि घोड़ी तैयार है, बाराती भी तैयार खड़े हैं लेकिन दूल्हा ही भाग गया।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग